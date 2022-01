Superstrada del Gargano, attraversamenti per animali: “Assurdità degli animalisti”

Manfredonia (Foggia), 17/01/2021- “Mi sta venendo voglia di aprire una rubrica sulle assurdità degli animalisti! Devo ammettere che se non ci fosse da piangere ci sarebbero da fare delle belle risate.

Vi racconto l’ultima. Questa la richiesta del Coordinamento delle associazioni animaliste della provincia di Foggia: “Si prevedano attraversamenti per fauna selvatica sulla futura superstrada del Gargano”. Immaginiamoci la scena: ci saranno le strisce pedonali e la segnaletica per il cinghiale che passeggia da quelle parti e che vuole attraversare la strada? L’animale non attraverserà dove gli pare, ma seguirà i cartelli fino al posto sicuro dove potrà andare di là con calma.Siamo noi gli sciocchi che non avevamo capito che bastava installare un semaforo per mettere in sicurezza le strade funestate dai tanti incidenti causati dai selvatici! Grazie animalisti! Grazie cinghiali educati!”.