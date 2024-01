ANDRIA – Trovato in auto con un coltello con cui voleva uccidere moglie e figlia: ad Andria i carabinieri hanno sventato un duplice femminicidio, arrestando un uomo di 53 anni.

Stando a quanto si apprende, nei giorni scorsi, il responsabile di un centro di recupero per alcolisti ha segnalato alla centrale operativa di aver ricevuto diversi messaggi WhatsApp da un utente del centro che gli confidava di trovarsi sotto l’abitazione della moglie separata e della figlia maggiorenne, di essere armato e voler uccidere entrambe.

Su indicazione del pubblico ministero, moglie e figlia, che fino a quel momento non avevano mai sporto querela, sono state messe in sicurezza ed è stata avviata contestualmente la ricerca dell’uomo, poi bloccato dai militari della Sezione Radiomobile, mentre si trovava in auto nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie.

Il cinquantatreenne è stato trovato in possesso di un coltello lungo circa 38 centimetri e ai carabinieri avrebbe confermato che voleva uccidere moglie e figlia.

L’ex moglie ha presentato denuncia-querela nei confronti del marito separato, riferendo che già da tempo subiva maltrattamenti ed atti persecutori, con frequenti minacce di morte.

Il 53enne è stato arresto per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche in applicazione della nuova normativa sull’arresto in flagranza differita.