Apricena. Il tanto atteso Carnevale – Città di Apricena si avvicina, e con esso, la promessa di un’edizione memorabile.

Il 2 febbraio 2024, alle ore 17, è prevista la Conferenza stampa di presentazione presso la suggestiva Sala della Ruota Palazzo Dogana a Foggia. Un appuntamento imperdibile che getta le basi per un’esperienza unica nel suo genere.

L’atmosfera festosa del Carnevale Città di Apricena si dipana attraverso le strade, con date da segnare in rosso sul calendario: dall’11 al 13 e poi ancora il 17 febbraio 2024.

Un invito a partecipare attivamente a questa festa di colori e allegria, indossando una maschera e contribuendo a rendere l’evento ancora più indimenticabile.

Le iscrizioni sono aperte a diverse categorie, dando a tutti la possibilità di esprimere la propria creatività e originalità. Si va dalla VETRINA IN MASCHERA al GRUPPO MASCHERATO, dalla MASCHERA SINGOLA alla MASCHERA COPPIA, senza dimenticare i più piccoli con la categoria MASCHERA BIMBO. Un’ampia gamma di opzioni che permette a partecipanti di ogni età di trovare la propria dimensione nel mondo incantato del Carnevale.

Per iscriversi, basta recarsi presso il Palazzo della Cultura, Assessorato alla Bellezza del Comune di Apricena, situato in piazza Federico II. Un modo tangibile per coinvolgere l’intera comunità, che si unisce nell’entusiasmo di prepararsi per uno degli eventi più attesi dell’anno.

Non solo la partecipazione fisica, ma anche l’entusiasmo virtuale trova spazio, con la possibilità di iscriversi inviando una mail a biblioteca.comuneapricena@gmail.com.

Questa opzione apre le porte del Carnevale anche a coloro che desiderano essere parte integrante dell’evento, pur trovandosi a distanza.

Il Carnevale Città di Apricena non è solo un’occasione per festeggiare, ma anche un’opportunità per esplorare e valorizzare le radici culturali della comunità. La bellezza delle maschere, le tradizioni secolari e l’atmosfera gioiosa creano un mix irresistibile che avvolge chiunque partecipi.

La 12^ edizione si preannuncia come un capitolo speciale nella storia del Carnevale Città di Apricena. Un’occasione per rinsaldare legami, scoprire nuove sfaccettature della tradizione e, soprattutto, regalarsi momenti di leggerezza e spensieratezza in compagnia.

Il conto alla rovescia è iniziato: preparatevi a vivere un Carnevale che lascerà un’impronta indelebile nei cuori di chiunque parteciperà. La magia delle maschere, la vivacità dei colori e l’energia contagiosa della festa vi aspettano a braccia aperte.