FOGGIA – (di Claudia Ferrante) Il 2023 è ormai alle spalle, la città di Foggia ha il suo Sindaco e, messa da parte l’arte mantica – con auspici e pronostici – il capoluogo dauno si trova ad essere l’ultima provincia nella oramai temutissima classifica sulla qualità della vita del Sole 24Ore.

In un’intervista a tutto tondo rilasciata a Stato Quotidiano, Maria Ida Episcopo, neo eletta prima cittadina di Foggia, analizza sogni, speranze e obiettivi di un nuovo corso politico-amministrativo che mira ad abbandonare logiche solipsistiche e nostalgiche, cercando di invertire la rotta.

– Sindaco, che anno è stato il 2023 per la città di Foggia?

“E’ stato un anno in chiaroscuro, in linea purtroppo con quelli precedenti.

Segnato da un’escalation criminale che ha avuto il picco nella tarda mattinata del 28 agosto con l’omicidio di Franca Marasco nella sua tabaccheria in via Marchese de Rosa, il giorno del suo rientro dalle ferie estive.

Il dolore e lo smarrimento dei suoi familiari sono stati quelli dell’intera città, dell’intera comunità, ma alla rassegnazione e all’impotenza ha prevalso il senso di appartenenza e la voglia di riscatto, di venire fuori da una palude che non appartiene alla grandissima maggioranza delle persone di Foggia, operose, generose, solidali.

Ma è stato anche un anno di speranza, in una nuova stagione politico-amministrativa avviata in campagna elettorale dal Campo largo progressista che ha avuto il consenso dei cittadini e determinato la mia elezione al primo turno.

Ringrazio i partiti che mi hanno scelta per incarnare questo nuovo corso, che ho definito “la rivoluzione della normalità” al mio insediamento a Palazzo di Città.

Perché Foggia ha bisogno e voglia di normalità, prima di tutto: servizi pubblici efficienti, strade pulite, legalità e rispetto delle normative e regole, risposte, chiarezza, trasparenza. Situazioni e condizioni che altrove sarebbero e sono scontate, ma qui non lo erano più, e per questa ricostruzione complessiva occorre quindi partire dalle fondamenta.

La mia prima preoccupazione è stata quella di aprire la casa comunale a tutti i cittadini, come è giusto che sia, per rendere tutti ugualmente partecipi, degni di considerazione e attenzione, per avviare un dialogo continuo e costruttivo senza barriere, gerarchie e pregiudizi di sorta.

Azzerare qualsiasi distanza e riavvicinare i cittadini alla politica, ricordare che noi siamo al loro servizio, in particolare di quelli meno fortunati e più bisognosi: nessuno deve restare indietro, e se cade deve trovare sempre una mano disposta ad aiutarlo a rialzarsi.

La nostra squadra è compatta, giovane, ricca di entusiasmo, e sin dal primo giorno si sta adoperando sui tanti fronti con l’impegno, la dedizione, l’attenzione richiesta dal momento delicato, e confido nell’atteggiamento costruttivo anche dell’opposizione per portare Foggia in una nuova fase, più rispettosa della sua storia e delle sue potenzialità.

– Che anno sarà il 2024?

“Un anno di rinascita, di vera rinascita. Abbiamo gravissime carenze di organico, ma nonostante questo abbiamo l’obbligo di non deludere i cittadini e di garantire loro interventi concreti in ogni ambito, nell’immediato e con una visione strategica di medio e lungo termine.

Stiamo lavorando per una maggiore sicurezza e per la riqualificazione di quartieri come quello circostante la stazione ferroviaria e il centro storico, per la piena inclusione delle periferie nel cuore pulsante della città, per l’ambiente dopo le pessime performance ereditate in particolare in materia di rifiuti, per allargare la platea e l’accessibilità ai nostri contenitori culturali e per valorizzare i talenti locali, per un welfare ancora più inclusivo e in grado di sfruttare al meglio le opportunità legate al Piano Sociale di Zona, per colmare vistose disuguaglianze e per migliorare la vivibilità e la qualità complessiva della vita in ogni ambito.

Ogni dipendente e collaboratore dell’amministrazione comunale è coinvolto e motivato in uno sforzo complessivo e necessario per supplire a limiti oggettivi, ed ho riscontrato un’abnegazione ammirevole”.

– Come vede la città di Foggia da un punto di vista dello sviluppo economico e turistico anche per quel che concerne gli aspetti demografici e relativi al mercato del lavoro?

“Il rilancio dell’economia è imprescindibile per quello complessivo della comunità. Siamo già all’opera per una valorizzazione adeguata del Villaggio Artigiani e della zona industriale ASI, e per un nuovo Piano del Commercio che rivitalizzi un comparto in grande affanno ma che è vitale anche per l’immagine e la natura stessa della città.

Migliorare la sicurezza e cambiare la narrazione del territorio, visto all’esterno come ostile e insicuro, può indubbiamente favorire investimenti che rappresenterebbero una boccata d’ossigeno importante e un turismo più consapevole e dall’indotto più importante.

L’immagine appannata di Foggia negli ultimi anni ha avuto ricadute sull’intera provincia: una ritrovata centralità del capoluogo, invece, e maggiori e migliori sinergie con gli altri enti può irrobustire una rete di relazioni e iniziative che possono rendere molto più attrattive località bellissime.

Intercettare i finanziamenti disponibili, non solo quelli legati al PNRR, sarà un ulteriore banco di prova delle nostre capacità e qualità: non possiamo permetterci di perdere un solo euro, alla luce dei tanti fronti che ci vedono impegnati.

Vogliamo creare le premesse e le condizioni per permettere ai nostri talenti di affermarsi anche qui, se lo desiderano, e che un’esperienza formativa e professionale altrove non sia una scelta obbligata.

E perché tutti i nostri giovani possano trovare in città un futuro personale, sociale, lavorativo e culturale di attestata qualità”.