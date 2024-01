BARI – C’era Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex calciatore Antonio, al vertice dell’associazione finalizzata ai furti in abitazione di cui otto, tra capi e membri, sono stati arrestati a Bari la mattina del 17 gennaio.

Cassano – che con il più noto fratellastro ha in comune solo il cognome e il padre, ma con il quale non ha mai avuto rapporti – era già detenuto per altra causa a Taranto.

A loro sono contestati anche i reati di tentata rapina in abitazione, furti di e su auto, ricettazione, falso e violazione della sorveglianza speciale, e i carabinieri hanno ritrovato anche un borsone con 110mila euro in contanti nella disponibilità dell’organizzazione.

Tre di loro sono quindi finiti in carcere, in cinque ai domiciliari, ma tra gli indagati ci sono anche il titolare di una ferramenta e il titolare di un’agenzia di pratiche auto, a cui la banda si rivolgeva per ottenere copia delle chiavi – necessarie per introdursi nelle case – e informazioni sulle auto delle loro vittime.

Sono circa 20 gli episodi di furti e rapine contestati, in un’occasione la banda riuscì a rubare 300mila euro da una cassaforte. Tra gli oggetti più rubati anche gioielli e orologi di valore.

Furti in casa, ma anche rapine

«I furti in casa non hanno solamente una valenza economica, ma costituiscono un vero trauma per chi li subisce, perché colpiscono l’intimità e una parte importante della vita delle persone», ha commentato il procuratore di Bari, Roberto Rossi, nel corso della conferenza stampa svoltasi negli uffici del palazzo di giustizia.

«Gli indagati, che operavano per ‘batterie’, seguivano le vittime, per cercare di coglierne le abitudini in modo da capire come e quando agire», ha spiegato il colonnello Dario Mineo, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Bari.

«Una delle vittime, ad esempio, aveva un’attività commerciale e ne hanno colto abitudini e spostamenti avvicinando uno dei suoi dipendenti», ha aggiunto Mineo.

I furti in appartamento avvenivano solitamente quando le vittime non erano in casa ma, come ha sottolineato il comandante della compagnia di Monopoli, Massimo Pignataro, «in un’occasione, trovando le vittime in casa, le hanno bloccate e minacciate per portare a termine il colpo».