Cinque sostenitori del Foggia sono stati colpiti da un Daspo in seguito alle loro presunte responsabilità in atti violenti verificatisi durante la partita di calcio dello scorso 3 settembre presso lo stadio Iacovone.

Questo si aggiunge ai sei tifosi precedentemente sanzionati con provvedimenti simili per comportamenti analoghi. Nel corso del derby, la tifoseria ospite ha lanciato vari fumogeni, uno dei quali ha raggiunto rotoli di gomma accatastati sotto gli spalti della curva sud, causando un incendio di considerevole entità. Due tifosi foggiani, identificati successivamente, sono stati arrestati in relazione a questo episodio.

Nel corso delle indagini sugli incidenti, la Digos ha individuato cinque ultras rossoneri, mascherati con passamontagna, ritenuti responsabili dell’accensione e del lancio dei fumogeni sul campo di gioco. Per due di loro, rispettivamente di 33 e 23 anni, è stato emesso un Daspo di cinque anni, mentre per un terzo è stato fissato a tre anni. Per i rimanenti due, è stato applicato un provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive della durata di due anni.

Lo riporta Rainews.it