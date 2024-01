MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Proseguono le attività di programmazione, esecuzione e monitoraggio dei lavori di riqualificazione della Città di Monte Sant’Angelo.

Un settore in cui massima è l’attenzione dell’Amministrazione comunale, impegnata su più fronti nell’obiettivo strategico di coniugare la necessità di valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico – culturale dei contesti urbani, con interventi che rendano più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e luoghi della Città.

“Il 2024 sarà un anno molto importante per i lavori pubblici di Monte Sant’Angelo” – il commento dell’assessore Giovanni Vergura, che annuncia – “Oltre alle grandi opere, ci prenderemo cura del rifacimento di circa venti strade cittadine.

In dettaglio, verranno rifatte le strade in Via della Repubblica, nella discesa della zona Sant’Antonio abate, al quartiere Galluccio, presso il Viale del Cimitero con la realizzazione del nuovo parcheggio, in Via Manfredi, Via Gandelasio Tocco, Via dell’Orto, Via Filippo Ciociola, Via Filippo d’Errico, Via Bovio, Via Ruggero Bonghi, Via Ludovico II, Via de Cristofaro/Via Perna, nella discesa dell’Ospedale, Via Marcisi e s’interverrà sulle scalinate di Vico Calvario, via Campo dei Fiori, Via Chiaravelle e Vico San Benedetto.”

Attenzione particolare anche nella frazione Macchia, che “nel 2024 vedrà il rifacimento di Via del mare, Via Madonna delle Grazie e Via del banchiere”- aggiunge.

“Un lavoro di programmazione costante che nel 2023 ha permesso interventi di manutenzione straordinaria in altrettante vie” – prosegue l’assessore – “Nello specifico, siamo intervenuti in Via Scaglione (scalinata), Via Montecroce (scalinata), Via Fandetti, Via Michele Prencipe (scalinata), Via dei Saraceni (strada e ringhiera), Via Beato Salcione (scalinata) e Vicolo Stretto angolo via Carducci.”

La riqualificazione della Città, – “consentirà di migliorare la qualità della vita dei concittadini e di accogliere nel migliore dei modi i tanti visitatori che ci raggiungeranno per Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura Puglia 2024” – conclude Vergura.