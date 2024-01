Lucia Giovanditto: la giovane cantante di Manfredonia pronta per la sfida di Sanremo New Talent 2024

Manfredonia. In esclusiva a StatoQuotidiano l’intervista con Lucia Giovanditto, giovane cantante sipontina, già nostra ospite e che anche per il 2024 parteciperà a Sanremo New Talent, contest di Casa Sanremo per le giovani promesse del Bel Paese.

– Bentornata Lucia. Nuovo Sanremo, nuova sfida. Come ti senti?

Strafelice come nel 2022. Sapere di essere stata ricontattata su una selezione di 5000 persone ed essere “ricordata” per la performance di due anni fa è un evento che ti segna. Vuol dire che forse ho lasciato un segno. Già in quell’occasione fui scelta direttamente per la semifinale e questo ulteriore invito mi dà estrema fiducia.

– Anche quest’anno ti vedremo al Palafiori?

Ancora meglio. Quest’anno il talent si svolge nel Salotto delle Celebrità, tra cantanti e artisti vari, in un ambiente tutt’uno col mondo della musica. Quest’anno in giuria tra l’altro ci sarà anche Paolo Paltrinieri, ex presidente musicale della Mediaset, il maestro Vicetempera e tanti altri.

– Come la vivrai questa sfida?

Semplice. Con passione e umiltà. Passione per la musica, che non mi lascia mai, è parte di me. Umiltà perché mi presento senza presunzione, inseguendo un sogno, avendo comunque ancora molta strada da fare.

– Con quale canzone parteciperai?

Beh….è una sorpresa !

– Aspetta, importantissima questione. Quando inizia il talent e dove potremo vederti ?

Il talent inizia il 7 febbraio, fino al 10 e sarà visibile su Bom Channel 68, canale SKY 5068 e Amazon Free Channel.

– Un’ultima domanda. Cosa attende il tuo futuro ?

Prendo l’esperienza e le conoscenze di tutto ciò che mi capiterà, e tutti gli elementi positivi saranno i mattoni del mio avvenire. Ho incontrato tanta gente e la musica continuerà ad essere il mio futuro.

A cura di Piercosimo Zino.