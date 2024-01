Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Manfredonia. Una rapina e una tentata rapina nel pomeriggio a Manfredonia.

Ad agire un soggetto di circa 30 anni, probabilmente con problemi di tossicodipendenza.

L’uomo avrebbe puntato il coltello contro il titolare di un’attività in via Tribuna riuscendo a portare via i contanti presenti nel registratore di cassa.

Poco dopo avrebbe tentato un’altra rapina in zona centrale.

Mesi fa analoghi tentativi di rapine e tentate rapine erano stati messi a segno da parte di persone con precedenti del territorio.