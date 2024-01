Foggia. Al Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa la direzione dell’incontro Foggia-Avellino, in programma sabato 20 gennaio alle ore 20:45 al Pino Zaccheria di Foggia. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina e Marco Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Valerio Pezzopane di L’Aquila.

Per i provvedimenti della Lega: Cosimo Patierno salterà la prossima partita tra Foggia e Avellino.

L’attaccante biancoverde ha ricevuto il quinto cartellino giallo della stagione durante la partita pareggiata contro la Juve Stabia. Questo gli comporta una squalifica di un turno. Luca Palmiero si aggiunge alla lista dei giocatori sotto diffida, precedentemente composta da Marco Armellino e Fabio Tito.

Il Foggia dovrà fare a meno di Giovanni Di Noia, espulso durante la partita persa a Giugliano per 4-1. Inoltre, Antonio La Porta, membro dello staff tecnico biancoverde, non sarà presente in panchina allo “Zaccheria” a causa di un’espulsione insieme a Riccardo Carbone della Juve Stabia nella sfida dello scorso sabato al “Partenio-Lombardi”.