È venuto a mancare oggi, all’età di 55 anni, Giuseppe Spiriticchio, il proprietario di Max Dolcezza, vittima di una lunga malattia. Amministratore unico dell’azienda, fondata nel lontano 1986, che rappresentava la prima del settore a Foggia, Giuseppe era un esperto cioccolatiere.

Nonostante la malattia lo avesse colpito e lo avesse tenuto fisicamente lontano dalla sua amata fabbrica di cioccolato e pasticceria in via di Vallecannella al Villaggio Artigiani, non ha mai smesso di dedicarvisi.

Il gruppo di CasAmbulanti sottolinea: “È stato un imprenditore combattivo e sensibile, sincero, onesto e di grande umanità“. Giuseppe Spiriticchio lascia alle tre figlie, Maria, Federica e Giulia, l’eredità dell’arte cioccolatiera e dello spirito imprenditoriale che il compianto Pino, come era affettuosamente chiamato, associava sempre a iniziative benefiche e al servizio dei bambini.

Le esequie si terranno domani, 18 gennaio, alle 16 presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova.

Il ricordo di Giuseppe Spiriticchio viene descritto come quello di “una persona splendida, meravigliosa, disponibile, come poche”.

Lo riporta foggiatoday.it