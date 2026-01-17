Al via la nuova Giunta regionale. Fatone: "Manfredonia chiamata a una riflessione sul futuro"

“Finalmente si parte, dopo una lunga attesa. Con l’ufficializzazione della nuova Giunta regionale, avvenuta nella giornata di ieri, si apre una fase importante per la Puglia e per i territori che la compongono. A nome della comunità locale, va innanzitutto rivolto un augurio di buon lavoro al neo Governatore Antonio Decaro e alla sua squadra di governo. Una Giunta che, nel complesso, si presenta come un gruppo competente, capace di coniugare esperienza amministrativa e nuove energie, con una guida che rappresenta una solida garanzia di equilibrio e visione politica.
La Capitanata sarà rappresentata in Giunta dall’assessore Raffaele Piemontese e dall’assessore GraziaMaria Starace. A loro spetterà il compito, non semplice ma fondamentale, di valorizzare e sostenere le istanze del nostro territorio all’interno dell’azione di governo regionale. L’auspicio è che possano operare con attenzione e concretezza, contribuendo a rafforzare il ruolo della provincia di Foggia nelle scelte strategiche della Regione.
Questa nuova fase politica dovrebbe però rappresentare anche un momento di riflessione per Manfredonia. La tornata elettorale regionale ha infatti evidenziato un limite evidente: la dispersione del voto ha impedito l’elezione di un consigliere regionale espressione diretta della nostra città.
Si tratta di un’occasione mancata. La rappresentanza istituzionale non è un dettaglio né un elemento secondario: significa avere voce nei luoghi decisionali, incidere sulle politiche regionali, tutelare le esigenze del territorio e contribuire in modo concreto allo sviluppo della comunità locale. La sua assenza costituisce inevitabilmente un limite che Manfredonia non può ignorare.
Per il futuro sarà quindi indispensabile fare tesoro di questa esperienza, puntando con maggiore determinazione su organizzazione, convergenza e capacità di lavorare insieme. Solo attraverso un percorso condiviso e una visione comune sarà possibile restituire alla città il peso politico e istituzionale che merita”.
Lo dice in una nota l’ing. Raffaele Fatone, Presidente di “Manfredonia Futura”.
2 commenti su "Al via la nuova Giunta regionale. Fatone: “Manfredonia chiamata a una riflessione sul futuro”"
Vivo da qualche anno fuori dalla mia citta’,ma seguo sempre con attenzione tutto cio’ che avviene.
L’articolo del signor Fatone dice cose interessanti,l’unica che non riesco a capire e’questa idea del candidato locale.
La politica se non sbaglio è l’arte di risolvere il problema di TUTTI,non solo quelli del proprio territorio o del proprio comune.
Quando si dice che bisogna cercare/votare il candidato locale da eleggere,si dice qualcosa che nella realta’ è molto ma molto “IMPOSSIBILE”.
Sappiamo tutti che ogni partito cerca di portare avanti i propri candidati e credo che sia giusto cosi’.
Personalmente credo che dopo tanti anni di nostri concittadini è arrivato il tempo di attori di altre citta’.
NB= Se tutti i comuni devono avere il proprio eletto allora bisogna portare il consiglio regionale a cinquantasette candidati.
Forza Manfredonia
Correggo, duecentocinquantasette candidati.