Andria in lutto: addio a Pietro Carnicelli, storico presidente del Comitato di Quartiere San Valentino

ANDRIA – La città di Andria piange la scomparsa di Pietro Carnicelli, attivista civico e storico presidente del Comitato di Quartiere San Valentino. Carnicelli si è spento all’età di 89 anni, lasciando un segno profondo nella comunità che per decenni ha servito con dedizione, passione e spirito di sacrificio.

Figura di riferimento per il quartiere San Valentino e per l’intera città, Pietro Carnicelli ha rappresentato un esempio autentico di impegno civico, portato avanti con umiltà, gentilezza e una tenacia che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni della sua vita. Anche quando la sofferenza fisica si è fatta più dura, non ha mai smesso di essere un punto di riferimento per cittadini e attivisti.

A ricordarlo con parole cariche di affetto è l’amico fraterno Savino Montaruli, che con Carnicelli ha condiviso oltre trent’anni di battaglie civili e di impegno quotidiano per il bene comune: «Ci lascia una persona straordinaria: umile, gentile, ironica e tenace. Un vero guerriero al servizio della sua comunità e del suo quartiere. Un’amicizia trentennale rafforzata ogni giorno dall’azione civica ininterrotta».

Le numerose battaglie civili condotte in questi decenni – sottolinea Montaruli – sono ormai parte della storia della città di Andria, patrimonio collettivo di una comunità che ha potuto contare sulla sua costante presenza. Ma ciò che più resta nel cuore di chi lo ha conosciuto è la sua semplicità, quella capacità rara di unire le persone e farle sentire parte di una stessa famiglia.

«Pietro – prosegue Montaruli – univa a una straordinaria delicatezza una grande caparbietà. Le parole che porterò sempre con me sono le più semplici, quelle con cui concludeva ogni messaggio: “Savino, ricordati che ti voglio sempre bene”». Un saluto commosso che si unisce al cordoglio di un’intera città. Alla famiglia Carnicelli giungano le più sentite condoglianze.