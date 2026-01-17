BARI – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico di Bari. Il 39enne è arrivato in codice rosso, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici, è sopraggiunto il decesso.. È morto in ospedale il 39enne accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere Carrassi, a Bari. L’episodio si è verificato in via Montegrappa, poco prima delle 18, sotto gli occhi di numerosi residenti e passanti.

La vittima è Amleto Magellano, 39 anni, del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato raggiunto da uno o più fendenti, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito ripetutamente al torace, riportando una grave emorragia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico di Bari. Il 39enne è arrivato in codice rosso, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici, è sopraggiunto il decesso.

Non è ancora chiaro se l’aggressione sia maturata al termine di una lite. L’aggressore e l’arma utilizzata non sono stati rintracciati.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le attività investigative per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire al responsabile dell’omicidio.

Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni presenti in zona e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo dell’aggressione. Al momento non viene esclusa alcuna pista, dagli attriti personali a un possibile regolamento di conti.

Ulteriori elementi utili alle indagini potrebbero emergere nelle prossime ore.

