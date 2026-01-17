Edizione n° 5949

BALLON D'ESSAI

SOVRINTENDENTE PS  // Il “caffè” da 5 euro al controllo e la riqualificazione: per la Cassazione è concussione, non induzione indebita
17 Gennaio 2026 - ore  12:37

CALEMBOUR

LUXURY CARS // Auto, fatture e sequestro “Luxury Cars”: inammissibile il ricorso. “Questioni di fatto e doglianze generiche”
17 Gennaio 2026 - ore  11:24

Home // Prima pagina // Bari, omicidio nel quartiere Carrassi: Amleto Magellano muore in ospedale

AMLETO MAGELLANO Bari, omicidio nel quartiere Carrassi: Amleto Magellano muore in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico di Bari.

rainews.it - CC

Fonte: rainews

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Prima pagina //

La vittima è Amleto Magellano, 39 anni, del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato raggiunto da uno o più fendenti, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito ripetutamente al torace, riportando una grave emorragia.

La vittima è Amleto Magellano, 39 anni, del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato raggiunto da uno o più fendenti, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito ripetutamente al torace, riportando una grave emorragia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico di Bari. Il 39enne è arrivato in codice rosso, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici, è sopraggiunto il decesso.

Non è ancora chiaro se l’aggressione sia maturata al termine di una lite. L’aggressore e l’arma utilizzata non sono stati rintracciati.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le attività investigative per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire al responsabile dell’omicidio.

Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni presenti in zona e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo dell’aggressione. Al momento non viene esclusa alcuna pista, dagli attriti personali a un possibile regolamento di conti.

Ulteriori elementi utili alle indagini potrebbero emergere nelle prossime ore.

Lo riporta leggo.it

LASCIA UN COMMENTO