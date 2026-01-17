CNA Foggia: “Congratulazioni a Decaro e alla nuova Giunta regionale. Piena disponibilità al dialogo”

FOGGIA – Il Presidente della CNA di Foggia, a nome proprio e di tutta la categoria rappresentata, esprime le più vive congratulazioni al Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per la sua elezione e per la nomina della nuova Giunta regionale.

Al Presidente Decaro viene rivolto un sincero augurio di buon lavoro per il mandato appena avviato, nella consapevolezza dell’importante responsabilità assunta nel guidare la Regione Puglia lungo un percorso di crescita, coesione e sviluppo capace di tenere insieme tutti i territori, dal Gargano al Salento, mettendo al centro i cittadini, le imprese e il lavoro.

Un particolare e sentito plauso è rivolto agli assessori foggiani Raffaele Piemontese e Graziamaria Starace, cui sono state affidate deleghe di assoluta rilevanza strategica per il futuro della Puglia.

All’assessore Raffaele Piemontese, nominato alle Infrastrutture e alla Mobilità, la CNA di Foggia rivolge le proprie congratulazioni per un incarico che riveste un ruolo decisivo nello sviluppo economico e sociale del territorio. Le deleghe alla pianificazione della mobilità regionale, al trasporto pubblico locale, alle infrastrutture per la mobilità, alla logistica, ai lavori pubblici, alle risorse idriche e alla difesa del suolo rappresentano leve fondamentali per migliorare la competitività del sistema produttivo e la qualità della vita di cittadini e imprese.

All’assessora Graziamaria Starace, cui è stata affidata la delega al Turismo e alla Promozione, la CNA di Foggia formula i migliori auguri di buon lavoro per un assessorato centrale nella valorizzazione delle eccellenze pugliesi. Le politiche per il turismo sostenibile, la promozione delle destinazioni, il sostegno all’industria turistica, il turismo culturale, rurale e lento, insieme agli eventi strategici e alla cooperazione internazionale, rappresentano un’opportunità concreta di crescita per l’economia locale, per l’artigianato e per le micro e piccole imprese del territorio.

La CNA di Foggia conferma infine la piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale, auspicando che il nuovo corso regionale possa tradursi in politiche attente al mondo dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e del lavoro, pilastri fondamentali dello sviluppo della Capitanata e dell’intera Regione Puglia.