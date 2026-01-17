Edizione n° 5949

SOVRINTENDENTE PS  // Il "caffè" da 5 euro al controllo e la riqualificazione: per la Cassazione è concussione, non induzione indebita
17 Gennaio 2026 - ore  12:37

CALEMBOUR

LUXURY CARS // Auto, fatture e sequestro "Luxury Cars": inammissibile il ricorso. "Questioni di fatto e doglianze generiche"
17 Gennaio 2026 - ore  11:24

Home // Cronaca // Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma. «Dove sono i miei amici? Posso andare in gita?»

OSPEDALE Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma. «Dove sono i miei amici? Posso andare in gita?»

Le sue prime parole, sussurrate con un filo di voce, sono state per i compagni di viaggio

Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma. «Dove sono i miei amici? Posso andare in gita?»

ph IlMessaggero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Cronaca // Live //

Manfredi Marcucci è uscito dal coma farmacologico in cui si trovava da due settimane. Il 16enne romano, rimasto gravemente ferito nella strage di Capodanno a Crans-Montana, è ora ricoverato nel Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato trasferito dalla terapia intensiva ed estubato.

Le sue prime parole, sussurrate con un filo di voce, sono state per i compagni di viaggio: «Dove sono i miei amici?». Tra loro c’era anche Riccardo Minghetti, una delle sei vittime italiane dell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation. Manfredi, però, non è ancora stato informato della morte degli amici: per il momento i medici e la famiglia hanno deciso di proteggerlo da una notizia troppo traumatica.

Dopo due giorni fuori dalla terapia intensiva, i genitori hanno potuto finalmente parlargli da vicino, avvicinandosi all’orecchio per riuscire a comunicare. Le risposte di Manfredi arrivano a fatica, ma sono sufficienti per riaccendere la speranza. «Riusciamo finalmente a intravedere una luce in fondo al tunnel», racconta il padre Umberto. Manfredi frequenta il liceo Chateaubriand di Roma e, nel corso delle prime conversazioni, ha ricordato che proprio in questi giorni alcuni compagni impegnati nei corsi di italiano sarebbero stati in gita a Milano per visitare i luoghi di Alessandro Manzoni.

«Posso andare con loro?», ha chiesto ai genitori. Una richiesta tenera e dolorosa allo stesso tempo, a cui la risposta non poteva che essere negativa. Anche per questo motivo gli studenti non hanno potuto fargli visita, ma hanno incontrato la famiglia per portare messaggi di affetto e vicinanza.

Dal punto di vista medico, il risveglio dal coma rappresenta un segnale incoraggiante, ma il percorso di cura resta lungo e complesso. Manfredi viene sottoposto ogni giorno a cambi di medicazione che durano circa due ore e assume farmaci molto potenti per controllare il dolore.

La comunicazione è resa difficile dall’uso costante della mascherina, necessaria perché le vie aeree sono gravemente compromesse: gola e polmoni hanno subito danni importanti. Proprio la gestione delle lesioni alle vie respiratorie resta il nodo principale nella cura dei giovani feriti nell’incendio di Crans-Montana.

Lo riporta leggo.it

