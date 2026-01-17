Leonardo Melchionda è un chitarrista e compositore sperimentale di San Giovanni Rotondo che il 23 gennaio p.v. pubblicherà, per la casa discografica Setole di Maiale, il suo primo album solista.

Ispirandosi al capolavoro Preludio, Fuga, Allegro di J.S. Bach, con 998 Melchionda decostruisce, rielabora e trasforma il materiale compositivo originale, dando luogo a una nuova opera per chitarra elettrica che aspira a sfidare le strutture formali imposte dalla tradizione, gli standard dell’industria musicale e persino i trend dell’anticonformismo d’avanguardia.

998 è un atto creativo che prende avvio dall’opera bachiana, giunta fino a noi in un manoscritto autografo risalente al 1740-45 e recante come intestazione la scritta «Prelude pour la Luth ò Cembal». Si tratta, dunque, di un brano concepito parallelamente per due strumenti differenti — liuto o cembalo — secondo una prassi allora assai diffusa, per cui la pagina musicale possiede una sostanziale autonomia rispetto a una singola e univoca fonte di produzione del suono.

Fondendo drone, noise, musica classica contemporanea, post-rock, minimalismo e psichedelia, il disco si presenta come un percorso d’ascolto articolato in tre tracce, che invita a esplorare territori inediti della musica e del sé.

«Con 998 desidero condividere una musica che abbia un forte impatto emotivo e catartico durante l’ascolto e la performance. A prescindere dal sostrato tecnico e concettuale — cioè al di là della musica di J.S. Bach e di tutti i compositori sperimentali presenti in maniera latente — ho cercato di restituire l’esperienza di un passaggio attraverso qualcosa che ti cambia intimamente, o che almeno ti catapulti brevemente in un altro luogo: un luogo inesplorato dell’immaginazione sonora».

Il disco sarà disponibile in formato fisico CD e per il download digitale sulla pagina Bandcamp dell’artista. Sarà inoltre presente sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal e Deezer. Non sarà invece disponibile su Spotify, per esplicita volontà dell’artista, che non condivide le scelte etiche intraprese dal fondatore e CEO della piattaforma.

Questo lavoro riflette un percorso musicale liminare tra studi accademici, una pratica chitarristica non ortodossa e gli ascolti della musica rock psichedelica, sperimentale e classica. La visione personale dell’artista emerge nel modo in cui le sonorità della chitarra elettrica si sostituiscono a quelle della chitarra classica.

La chitarra elettrica è scelta per la sua capacità di agire come un sistema complesso di composizione ed esecuzione che comprende — oltre al corpo stesso dello strumento — tecniche estese di esecuzione e l’estensione elettronica del suono attraverso ogni forma di processamento sonoro: dagli effetti a pedale all’uso degli amplificatori, dai sistemi di diffusione sonora agli oggetti che contribuiscono alla produzione del gesto sonoro (plettro, e-bow, slide e altri).

Tra i suoi progetti originali figurano il brano per chitarra elettrica 998, la performance multisensoriale Beatitudine e il duo musica-danza Together/Drifting. Attualmente conduce una ricerca di dottorato presso il Conservatorio di Siena, indagando il rapporto tra musica, accessibilità multisensoriale e sordità.

Ha suonato e collaborato con Anthony Braxton, Alvin Curran, Ictus Ensemble, Maurizio Pisati, Fritz Hauser, Ellen Arkbro, Jessi & Cox, tra gli altri. Si è esibito in contesti quali Angelica – Festival Internazionale di Musica, Accademia Filarmonica Romana (Italia), Darmstädter Ferienkurse (Germania), Muziekcentrum De Bijloke, Concertgebouw Brugge, Bozar Brussels (Belgio).

Il disco è stato registrato e prodotto a Bologna — città a cui l’artista deve parte della sua formazione musicale e dove tuttora risiede — tra il 2022 e il 2025, presso il Vacuum Studio e Fonoprint. Il progetto rappresenta un ponte tra le realtà musicali del Belgio e dell’Italia, che hanno spinto Melchionda a coinvolgere professionisti e amici provenienti da entrambi i contesti. 998 sarà presentato dal vivo il 12 marzo 2026 in concerto presso Angelica – Centro di Ricerca Musicale, Teatro San Leonardo, in via San Vitale 63, nel centro storico di Bologna.

A cura di Giovanni Ognissanti.