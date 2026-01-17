Il TAR Puglia ha annullato le operazioni di voto relative alle elezioni comunali di Lesina, accogliendo il ricorso presentato dalla lista Lesina Futura.

Con la sentenza pronunciata il 15 gennaio 2026, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le irregolarità contestate, disponendo l’annullamento della consultazione elettorale e aprendo la strada a un nuovo voto nel comune lagunare.

Le spese di giudizio sono state compensate e l’esecuzione del provvedimento è stata demandata all’autorità amministrativa competente.