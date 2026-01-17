Edizione n° 5949

BALLON D'ESSAI

SOVRINTENDENTE PS  // Il “caffè” da 5 euro al controllo e la riqualificazione: per la Cassazione è concussione, non induzione indebita
17 Gennaio 2026 - ore  12:37

CALEMBOUR

LUXURY CARS // Auto, fatture e sequestro “Luxury Cars”: inammissibile il ricorso. “Questioni di fatto e doglianze generiche”
17 Gennaio 2026 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Elezioni comunali di Lesina, il TAR annulla il voto: si torna alle urne

LESINA, DI NUOVO URNE Elezioni comunali di Lesina, il TAR annulla il voto: si torna alle urne

Con la sentenza pronunciata il 15 gennaio 2026, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le irregolarità contestate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il TAR Puglia ha annullato le operazioni di voto relative alle elezioni comunali di Lesina, accogliendo il ricorso presentato dalla lista Lesina Futura.

Con la sentenza pronunciata il 15 gennaio 2026, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le irregolarità contestate, disponendo l’annullamento della consultazione elettorale e aprendo la strada a un nuovo voto nel comune lagunare.

Le spese di giudizio sono state compensate e l’esecuzione del provvedimento è stata demandata all’autorità amministrativa competente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO