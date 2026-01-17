Edizione n° 5949

BALLON D'ESSAI

SOVRINTENDENTE PS  // Il “caffè” da 5 euro al controllo e la riqualificazione: per la Cassazione è concussione, non induzione indebita
17 Gennaio 2026 - ore  12:37

CALEMBOUR

LUXURY CARS // Auto, fatture e sequestro “Luxury Cars”: inammissibile il ricorso. “Questioni di fatto e doglianze generiche”
17 Gennaio 2026 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Felice Maniero e la demenza senile: il declino di “Faccia d’Angelo” dopo la morte della madre

MANIERO "FACCIA D'ANGELO" Felice Maniero e la demenza senile: il declino di “Faccia d’Angelo” dopo la morte della madre

Secondo quanto riportato dall’autore, Maniero sarebbe ricoverato in una casa di riposo e verserebbe in condizioni definite critiche

Felice Maniero e la demenza senile: il declino di “Faccia d’Angelo” dopo la morte della madre

Felice Maniero e la demenza senile: il declino di “Faccia d’Angelo” dopo la morte della madre - ph leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Prima pagina //

VENETO – Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta noto come “Faccia d’Angelo”, sarebbe oggi affetto da demenza senile con un quadro clinico in rapido peggioramento. A raccontare le sue condizioni è Maurizio Dianese nel nuovo libro “Come me nessuno mai”, che ricostruisce l’ascesa e il declino dell’uomo considerato per anni il capo della più potente organizzazione criminale del Nordest.

Secondo quanto riportato dall’autore, Maniero sarebbe ricoverato in una casa di riposo e verserebbe in condizioni definite critiche, con una progressiva riduzione delle capacità cognitive. Un deterioramento che, sempre stando alla ricostruzione contenuta nel volume, avrebbe registrato un’accelerazione negli ultimi mesi, in particolare dopo la morte della madre, Lucia Carrain, scomparsa il 16 novembre all’età di 95 anni.

Nel racconto, la perdita della madre rappresenterebbe un punto di svolta. Un evento che, pur atteso per le condizioni di salute della donna, avrebbe inciso profondamente sull’equilibrio dell’ex boss, fino a provocare – viene riferito – una rottura definitiva con la realtà.

Il percorso clinico, prosegue l’autore, sarebbe iniziato oltre un anno e mezzo fa con un primo ricovero in una struttura psichiatrica e una diagnosi di “depressione maggiore ricorrente con perdita di capacità cognitiva e tratti di bipolarismo”. Da quel momento, un andamento fatto di fasi alterne, fino al peggioramento più recente.

Nel libro Dianese riferisce anche di colloqui e confidenze che Maniero avrebbe scelto di concedere quando era ancora lucido, quasi percependo che fosse “l’ultima occasione” per consegnare una versione personale della propria storia criminale e privata. Una narrazione che intreccia episodi inediti, ripensamenti su vecchie ricostruzioni e frammenti di vita familiare.

Tra i passaggi riportati, anche riferimenti al dolore per la morte della figlia primogenita Elena e la richiesta – descritta come un ultimo gesto – di incontrare e salutare alcuni ex compagni di un tempo, tra i pochi rimasti fuori dal carcere.

Maniero è stato per anni il capo indiscusso della Mala del Brenta, organizzazione che segnò una parte della cronaca veneta tra anni Ottanta e Novanta, distinguendosi – viene ricordato – per ricchezza, violenza e capacità di interlocuzione con altre realtà criminali italiane.

Nel ritratto tracciato dal libro, al mito criminale sopravviverebbe ormai solo la “leggenda”, mentre la persona sarebbe precipitata in una vecchiaia segnata da solitudine e perdita della memoria, con rari sprazzi di lucidità.

Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO