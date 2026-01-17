Felice Maniero e la demenza senile: il declino di “Faccia d’Angelo” dopo la morte della madre

VENETO – Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta noto come “Faccia d’Angelo”, sarebbe oggi affetto da demenza senile con un quadro clinico in rapido peggioramento. A raccontare le sue condizioni è Maurizio Dianese nel nuovo libro “Come me nessuno mai”, che ricostruisce l’ascesa e il declino dell’uomo considerato per anni il capo della più potente organizzazione criminale del Nordest.

Secondo quanto riportato dall’autore, Maniero sarebbe ricoverato in una casa di riposo e verserebbe in condizioni definite critiche, con una progressiva riduzione delle capacità cognitive. Un deterioramento che, sempre stando alla ricostruzione contenuta nel volume, avrebbe registrato un’accelerazione negli ultimi mesi, in particolare dopo la morte della madre, Lucia Carrain, scomparsa il 16 novembre all’età di 95 anni.

Nel racconto, la perdita della madre rappresenterebbe un punto di svolta. Un evento che, pur atteso per le condizioni di salute della donna, avrebbe inciso profondamente sull’equilibrio dell’ex boss, fino a provocare – viene riferito – una rottura definitiva con la realtà.

Il percorso clinico, prosegue l’autore, sarebbe iniziato oltre un anno e mezzo fa con un primo ricovero in una struttura psichiatrica e una diagnosi di “depressione maggiore ricorrente con perdita di capacità cognitiva e tratti di bipolarismo”. Da quel momento, un andamento fatto di fasi alterne, fino al peggioramento più recente.

Nel libro Dianese riferisce anche di colloqui e confidenze che Maniero avrebbe scelto di concedere quando era ancora lucido, quasi percependo che fosse “l’ultima occasione” per consegnare una versione personale della propria storia criminale e privata. Una narrazione che intreccia episodi inediti, ripensamenti su vecchie ricostruzioni e frammenti di vita familiare.

Tra i passaggi riportati, anche riferimenti al dolore per la morte della figlia primogenita Elena e la richiesta – descritta come un ultimo gesto – di incontrare e salutare alcuni ex compagni di un tempo, tra i pochi rimasti fuori dal carcere.

Maniero è stato per anni il capo indiscusso della Mala del Brenta, organizzazione che segnò una parte della cronaca veneta tra anni Ottanta e Novanta, distinguendosi – viene ricordato – per ricchezza, violenza e capacità di interlocuzione con altre realtà criminali italiane.

Nel ritratto tracciato dal libro, al mito criminale sopravviverebbe ormai solo la “leggenda”, mentre la persona sarebbe precipitata in una vecchiaia segnata da solitudine e perdita della memoria, con rari sprazzi di lucidità.

Lo riporta leggo.it