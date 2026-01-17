Foggia risponde presente: boom di biglietti per il Giugliano, lo Zaccheria pronto a tornare a ruggire

FOGGIA – Il segnale era arrivato subito, già nelle ore successive all’annuncio del cambio di proprietà. Un’intuizione, forse rischiosa, ma fondata su chi questo mondo lo conosce davvero. Chi mastica calcio sa leggere l’aria delle piazze prima ancora dei numeri, dei titoli o delle conferme ufficiali. E Foggia, ancora una volta, non ha smentito se stessa.

Alle ore 17 di ieri, venerdì 16 gennaio, è partita la prevendita dei biglietti per Foggia–Giugliano e la risposta della tifoseria è stata immediata: in poche ore sono stati staccati oltre 7.000 tagliandi, con le due curve praticamente esaurite. Un dato destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Un entusiasmo che va oltre i risultati e oltre la posizione di classifica. È il segno di un legame che non si misura in punti, ma in appartenenza. Foggia ha risposto come sa fare solo lei: con passione autentica, con amore puro, con la voglia di esserci sempre, soprattutto nei momenti che contano.

Domenica lo stadio Zaccheria tornerà a ruggire. Tornerà a farsi sentire, a battere come un unico cuore, compatto e feroce. Sotto le curve si alzeranno cori, bandiere e braccia al cielo, mentre sugli spalti e oltre il rettangolo di gioco qualcuno, simbolicamente, sarà già in attesa.

Samuel, Samuele, Gaetano e Michele: nomi che rappresentano un legame che non si è mai spezzato, sguardi rivolti a quella casa che non hanno mai lasciato davvero. Con la consapevolezza che Foggia, quando viene chiamata, non manca mai.

Lo riporta Romanticismo Ultras