CALEMBOUR

SOVRINTENDENTE PS Il “caffè” da 5 euro al controllo e la riqualificazione: per la Cassazione è concussione, non induzione indebita

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un sovrintendente della Polizia di Stato, nato a Lucera, e compie un passaggio giuridico netto

Fonte: rete 8. Immagine d'archivio

Giuseppe de Filippo
17 Gennaio 2026
Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un sovrintendente della Polizia di Stato, nato a Lucera, e compie un passaggio giuridico netto: la vicenda non va letta come induzione indebita, ma come concussione, riqualificando il fatto.

Secondo la ricostruzione richiamata in sentenza, un autotrasportatore viene fermato in piazzola da una pattuglia della Polizia stradale; mentre sta per esibire i documenti, l’agente gli fa capire che non serve procedere e mima il gesto con le dita invitandolo a offrire un “caffè”. L’autotrasportatore– pur essendo in regola – consegna una banconota da 5 euro e la pattuglia si allontana; successivamente, nella denuncia, riferirà di aver pagato per non perdere tempo nel controllo.

La Cassazione ricorda che il fatto emerge nel contesto di una più ampia indagine su omessi controlli, con servizi di osservazione e intercettazioni.

Sul piano probatorio, la Corte richiama quanto valorizzato dai giudici di merito anche rispetto all’identificazione dell’operante e alla utilizzabilità delle captazioni, compreso il cosiddetto self talk, e sottolinea che dalle captazioni emergono ammissioni riferite alla “metodica del caffè”, lette però nel contesto indiziario complessivo.

Arriva il cuore della decisione: la Cassazione spiega che, secondo le Sezioni Unite, concussione e induzione indebita condividono l’abuso della qualità o dei poteri pubblici, ma si distinguono per la condotta: nella concussione c’è costrizione, cioè una pressione che pone la vittima davanti all’alternativa tra aderire o subire conseguenze negative; nell’induzione indebita, invece, il privato è anche punibile perché non è mera vittima ma può essere “complice”, orientato a conseguire un vantaggio indebito più che a evitare un danno ingiusto.

Applicando quei criteri, la Corte afferma che la vicenda non si colloca nemmeno nella “zona grigia”: “trova comoda sede” nella concussione e va riqualificata.

Il ragionamento poggia su elementi indicati in motivazione: l’autotrasportatore era in regola e non aveva motivo di temere contestazioni; era dipendente e non aveva interesse personale a evitare il controllo; la banconota era di tasca sua. Da ciò la Corte desume che la dazione fu effettuata per evitare il “danno ingiusto” del protrarsi di un controllo ingiustificato, danno che – proprio per la posizione di dipendente – avrebbe potuto ricadere su di lui.

La Cassazione chiarisce di poter procedere alla riqualificazione in concussione senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.

E aggiunge due conseguenze: (1) nessuna lesione del contraddittorio, perché l’ipotesi concussiva era contestata sin dall’inizio; (2) dalla qualificazione concussiva discende l’utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima, con superamento delle censure sull’art. 63, comma 2, c.p.p.

Esito finale: ricorso rigettato, spese a carico del ricorrente e comunicazioni all’amministrazione di appartenenza.

