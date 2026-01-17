Dal 24 al 28 febbraio 2026 il 76° Festival della Canzone Italiana tornerà ad accendere i riflettori dal Teatro Ariston, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno. Accanto alla musica, come da tradizione, spazio anche agli eventi collaterali che animano le giornate sanremesi.

Tra questi spicca “Il salotto delle celebrità”, iniziativa dedicata al mondo della ristorazione che trasforma la Vip Lounge di Sanremo in un palcoscenico del gusto. A rappresentare la Puglia sarà Vito Morra, chef cerignolano e titolare di Morra’s Group Catering Eventi.

«Sono felice di partecipare al Festival di Sanremo perché avrò l’opportunità di presentare partner che incarnano le eccellenze gastronomiche pugliesi», ha spiegato Morra. «Rappresentare la nostra terra in un contesto così prestigioso è sempre un grande onore». Lo chef sarà protagonista, insieme ad altri professionisti del settore, di cinque giorni di show cooking live, portando in scena sapori e tradizioni del Sud.

La cucina di Vito Morra affonda le radici nella tradizione pugliese, con ricette apprese in famiglia e reinterpretate in chiave contemporanea. Tra i piatti simbolo, le orecchiette con le cime di rapa, proposte con uno sguardo moderno ma nel pieno rispetto dei sapori autentici. Un viaggio gastronomico che porterà la Puglia al centro della vetrina nazionale durante il Festival.

