Manfredonia–FC Pompei è una delle sfide in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie D – Girone H. Una gara importante soprattutto in chiave classifica, con le due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi e stati di forma differenti.

Il Manfredonia occupa attualmente la 9ª posizione con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Il bilancio reti è leggermente negativo (18 gol fatti, 19 subiti), ma il rendimento casalingo resta uno dei punti di forza della squadra sipontina: 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte tra le mura amiche.

Situazione più complicata per il FC Pompei, che si trova al 17° posto con 17 punti, ottenuti grazie a 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. I campani faticano soprattutto in fase offensiva (13 gol segnati), mentre il rendimento esterno resta altalenante: 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte lontano da casa.

Il Manfredonia arriva alla sfida dopo un periodo complessivamente positivo: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare. L’ultima uscita, però, ha visto i biancazzurri cadere in trasferta sul campo della Virtus Francavilla (0-2).

Momento più delicato per il FC Pompei, che nelle ultime cinque partite ha raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, mostrando difficoltà sia nel costruire gioco sia nel mantenere continuità di risultati. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 0-2 contro il Francavilla.

I precedenti

L’unico precedente ufficiale tra Manfredonia e FC Pompei si è chiuso con un pareggio a reti inviolate (0-0), risultato che testimonia un equilibrio di fondo, ma che oggi appare meno marcato alla luce delle diverse posizioni in classifica.

Analisi e pronostico

Alla luce dei numeri e del rendimento recente, il Manfredonia parte favorito. Il fattore campo, la maggiore solidità difensiva e una classifica più tranquilla rappresentano elementi decisivi. Il FC Pompei, invece, dovrà migliorare la propria incisività offensiva per provare a strappare punti in trasferta.

Pronostico principale: Vittoria Manfredonia (1)

Possibile anche una gara con poche reti, considerando le difficoltà realizzative di entrambe le squadre:

Entrambe le squadre a segno: NO

Il Manfredonia ha l’occasione di consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Per il FC Pompei, invece, la trasferta pugliese rappresenta un banco di prova difficile ma fondamentale nella lotta per la salvezza. Tutti gli indicatori portano verso un successo dei padroni di casa, in una partita che potrebbe essere più combattuta sul piano tattico che spettacolare.

