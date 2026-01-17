Edizione n° 5949

BALLON D'ESSAI

SOVRINTENDENTE PS  // Il “caffè” da 5 euro al controllo e la riqualificazione: per la Cassazione è concussione, non induzione indebita
17 Gennaio 2026 - ore  12:37

CALEMBOUR

LUXURY CARS // Auto, fatture e sequestro “Luxury Cars”: inammissibile il ricorso. “Questioni di fatto e doglianze generiche”
17 Gennaio 2026 - ore  11:24

Home // Manfredonia // Manfredonia, “finto poliziotto” e complici raggirano anziana. Portati via soldi e gioielli

"FINTO POLIZIOTTO" MANFREDONIA Manfredonia, “finto poliziotto” e complici raggirano anziana. Portati via soldi e gioielli

Una donna anziana è stata raggirata da ignoti che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, sono riusciti a farsi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro.

Manfredonia, "finto poliziotto" e complici raggirano anziana. Portati via soldi e gioielli

Manfredonia, "finto poliziotto" e complici raggirano anziana

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ennesimo episodio di truffa ai danni di una persona anziana a Manfredonia. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle ore 15:30, in via Saverio Altamura.

Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it

Una donna anziana è stata raggirata da ignoti che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, sono riusciti a farsi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero contattato la vittima con la classica scusa del “finto poliziotto”, convincendola della necessità di un controllo urgente legato a presunti problemi giudiziari o a un incidente che avrebbe coinvolto un familiare.

Poco dopo, uno dei truffatori si sarebbe presentato direttamente presso l’abitazione della donna, riuscendo a conquistare la sua fiducia e a farsi consegnare soldi e preziosi custoditi in casa, per poi dileguarsi rapidamente.

Solo in un secondo momento l’anziana si sarebbe resa conto di quanto accaduto, dando l’allarme. Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine, i Carabinieri di Manfredonia, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

 

