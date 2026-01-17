Edizione n° 5949

Cronaca // Manfredonia – San Giovanni Rotondo. Furto al Fanky Bar ma anche all'ENI Station. E' allarme criminalità

LADRI MANFREDONIA SGR Manfredonia – San Giovanni Rotondo. Furto al Fanky Bar ma anche all’ENI Station. E’ allarme criminalità

I ladri hanno preso di mira il settore self-service, riuscendo ad asportare sigarette dopo aver danneggiato i dispositivi automatici

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia / San Giovanni Rotondo – Una fascia oraria ben precisa, quella compresa tra l’1.30 e le 2.00 di notte, del 16 gennaio 2026, accomuna due distinti episodi di furto avvenuti nelle ultime ore nel territorio foggiano, alimentando l’allarme sicurezza tra commercianti e cittadini.

Come già pubblicato, il primo episodio si è verificato a Manfredonia, dove ignoti hanno preso di mira il Fanky Bar, locale storico gestito da Massimo e Anna Maria. I malviventi, entrati in azione intorno alle 1.30, hanno forzato gli accessi e messo a soqquadro il locale, sottraendo beni e provocando danni ingenti.

Un colpo che ha lasciato sgomenti i titolari, che hanno parlato di “dodici anni di sacrifici violati in pochi minuti”, sottolineando il forte impatto umano ed economico dell’episodio.

San Giovanni Rotondo: furto di sigarette all’Eni Station

A distanza di poco tempo, tra l’1.30 e le 2.00, un altro furto è stato consumato a San Giovanni Rotondo, all’interno del distributore Eni Station di Viale Aldo Moro. In questo caso i ladri hanno preso di mira il settore self-service, riuscendo ad asportare sigarette dopo aver danneggiato i dispositivi automatici.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, che hanno avviato gli accertamenti e stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica del colpo.

1 commenti su "Manfredonia – San Giovanni Rotondo. Furto al Fanky Bar ma anche all’ENI Station. E’ allarme criminalità"

  1. Quando si ammazzavano ogni settimana i clan mafiosi rivali, nessun giornalista scriveva “allarme criminalità”.
    Però guai a rubare le sigarette in un bar, una volta ogni 10 anni…. Eh sì: allarme criminalità….
    Ridicoli! (se fa riferimento alla nostra testata giornalistica, forse ha letto altro in questi anni! Ma cosa sta dicendo? In bocca al lupo, buona serata!,ndr )

Lascia un commento

