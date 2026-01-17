COMO – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e della televisione locale. Carlo Cartacci è morto all’età di 57 anni dopo essere stato colto da un malore improvviso durante un elettrocardiogramma da sforzo. Farmacista di professione e grande appassionato di calcio, era un volto molto conosciuto e apprezzato dal pubblico di Sportitalia e Telelombardia, oltre che frequente ospite di talk show televisivi. Recentemente era stato anche ospite della trasmissione Il Barbiere su Espansione Tv.

Il dramma in ospedale

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia, Cartacci si era recato al reparto di Cardiologia dell’ospedale Valduce di Como per sottoporsi a un test da sforzo, un esame finalizzato a valutare la risposta del cuore all’attività fisica controllata. Negli ultimi tempi, infatti, non si sentiva bene e aveva deciso di effettuare accertamenti più approfonditi.

Durante l’esame, però, è stato colpito da un infarto fulminante, che ha causato l’arresto cardiaco in pochi istanti. I cardiologi presenti sono intervenuti immediatamente, attivando le procedure di emergenza e tentando a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile.

Una vita tra farmacia e calcio

Nato nel 1968, Carlo Cartacci aveva iniziato a lavorare in farmacia nel 1993, senza mai abbandonare la sua grande passione per il calcio. Nel corso degli anni era diventato intermediario di calciatori e aveva fondato un’agenzia specializzata nell’organizzazione di viaggi sportivi in Inghilterra, accompagnando i tifosi alla scoperta degli stadi e delle partite più iconiche del football britannico.

Autore e divulgatore calcistico

Cartacci era anche un autore apprezzato. Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano “La mia DDR-Oberliga”, dedicato al calcio nella Germania Orientale, “Londra e i suoi stadi. La capitale del football tra pallone, pub e musica” e “Stadi di Scozia”. Solo pochi mesi fa aveva presentato i suoi libri in piazza Cavour, a Como, in una serata molto partecipata e all’insegna della passione sportiva.

Stava lavorando a un nuovo progetto editoriale dedicato al calcio balcanico e di recente era stato a Belgrado, ospite del Partizan, proprio per documentarsi. Pochi giorni fa, invece, aveva fatto tappa a Londra.

Il suo ultimo video pubblicato sui social era dedicato al Como ed era stato registrato all’Emirates Stadium di Londra, simbolo di una passione che lo ha accompagnato fino all’ultimo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e telespettatori che negli anni avevano imparato ad apprezzarne la competenza, l’entusiasmo e l’autenticità. Lo riporta leggo.it