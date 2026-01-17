Neo Giunta Regione, gli auguri del sindaco La Marca: “Manfredonia pronta a collaborare per la crescita della Puglia”

MANFREDONIA. Nel pomeriggio di ieri il presidente Antonio Decaro ha presentato ufficialmente la sua squadra di Governo regionale. A margine dell’annuncio, sono arrivati gli auguri di buon lavoro del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha espresso soddisfazione e fiducia per l’avvio della nuova fase amministrativa.

«A nome mio personale e dell’intera comunità di Manfredonia rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro al presidente Antonio Decaro e a tutta la nuova Giunta regionale», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di una collaborazione leale e concreta tra Regione ed enti locali.

Un pensiero particolare è stato rivolto all’assessora al Turismo e alla Promozione del territorio, Graziamaria Starace, e all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, «per l’apporto che sapranno dare in questo importante impegno a servizio della Puglia».

«Sono certo – ha aggiunto La Marca – che insieme potremo far crescere il nostro territorio e rafforzare le opportunità di sviluppo per la nostra regione. Manfredonia guarda con fiducia a questa nuova fase amministrativa, nella convinzione che la Giunta regionale saprà ascoltare e valorizzare le esigenze dei territori».

Il sindaco ha infine ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale a lavorare in sinergia con la Regione: «La nostra città è pronta a collaborare con entusiasmo e spirito costruttivo. Solo attraverso un lavoro condiviso tra istituzioni possiamo costruire una Puglia più forte, giusta e solidale, al fianco dei Comuni e degli amministratori locali».