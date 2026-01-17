Neo Giunta Regione, gli auguri del sindaco La Marca: “Manfredonia pronta a collaborare per la crescita della Puglia”

MANFREDONIA. Nel pomeriggio di ieri il presidente Antonio Decaro ha presentato ufficialmente la sua squadra di Governo regionale. A margine dell’annuncio, sono arrivati gli auguri di buon lavoro del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha espresso soddisfazione e fiducia per l’avvio della nuova fase amministrativa.
«A nome mio personale e dell’intera comunità di Manfredonia rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro al presidente Antonio Decaro e a tutta la nuova Giunta regionale», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di una collaborazione leale e concreta tra Regione ed enti locali.
Un pensiero particolare è stato rivolto all’assessora al Turismo e alla Promozione del territorio, Graziamaria Starace, e all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, «per l’apporto che sapranno dare in questo importante impegno a servizio della Puglia».
«Sono certo – ha aggiunto La Marca – che insieme potremo far crescere il nostro territorio e rafforzare le opportunità di sviluppo per la nostra regione. Manfredonia guarda con fiducia a questa nuova fase amministrativa, nella convinzione che la Giunta regionale saprà ascoltare e valorizzare le esigenze dei territori».
Il sindaco ha infine ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale a lavorare in sinergia con la Regione: «La nostra città è pronta a collaborare con entusiasmo e spirito costruttivo. Solo attraverso un lavoro condiviso tra istituzioni possiamo costruire una Puglia più forte, giusta e solidale, al fianco dei Comuni e degli amministratori locali».
1 commenti su "Neo Giunta Regione, gli auguri del sindaco La Marca: “Manfredonia pronta a collaborare per crescita della Puglia”"
Andate ha cogliere i pomodori però siete tutti uguali voi è quello che stanno al governo pensionati che prendono 650 euro ha scusatemi 667 euro aumento di 17 euro vergogna in altri paesi europei al governo ci sono al massimo 5 partiti con vitalizi di 3.500 per ogni politico invece alle regioni di aumentano gli stipendi al comune cade un altro se ne fa un altro la situazione non cambia caro sindaco la marca di ricordi di abbassare la tari così la gente può pagarla e l evasione sarà sempre di meno caro sindaco la marca ma lo sa che alla regione puglia tirano la sanità al proprio mulino il mulino vuole sapere chi è la sanità barese fanno solo i loro interessi pensi ai suoi compaesani perché tanto Decaro ed Emiliano sono la stessa cosa voi dovevate stare in Francia