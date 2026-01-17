Processo di Biscardi, Bartocci: "Allegri e il suo 3-5-1-1? Come si fa a dire che sia divertente?"

Il giovane giornalista Daniele Bartocci, recente vincitore del premio speciale Eccellenza Italiana in Senato è stato protagonista nella puntata del Processo di Biscardi andata in onda lunedì 12 gennaio.

Durante la puntata di lunedì, Bartocci ha preso parte al dibattito in studio affiancato da diversi ospiti, tra cui il dirigente Flavio De Luca e l’arbitro Andrea Morreale, mentre in collegamento sono intervenuti l’ex attaccante di Napoli e Udinese Roberto “Pampa” Sosa, il giornalista e tifoso juventino Francesco Oppini e il vice-direttore Tuttomercatoweb Lorenzo Di Benedetto, impegnati anche nell’analisi del posticipo Juventus–Cremonese. Interessante il confronto tra Bartocci e Oppini in particolare sugli allenatori Allegri e Mancini.

“Come si fa a dire che il gioco di Allegri sia divertente? Con Leao spalle alla porta e un modulo di contropiede studiato ad hoc, con un 3-5-1-1…”. Oppini ha risposto: “In Italia è l’allenatore più vincente…”. E Bartocci ha replicato: “Allora vogliamo parlare di Roberto Mancini che con una squadra non forte ha vinto l’Europeo…? In molti se lo dimenticano…”.

La trasmissione, nata nel 1980 da un’idea del compianto Aldo Biscardi con il titolo Il Processo del Lunedì e divenuta negli anni un punto di riferimento per milioni di appassionati di calcio, è oggi condotta dal figlio Maurizio Biscardi insieme a Dana Ferrara, registrata negli studi di Gold Tv e in onda sul circuito Netweek (canale 61).

La partecipazione del giovane giornalista Bartocci al Processo di Biscardi (e poche ore dopo in radiovisione a RadioRadio dove ha espresso altre perplessità sul gioco di Allegri) rappresenta un ulteriore riconoscimento alla sua attività giornalistica, già coronata da numerosi premi nazionali e internazionali. Tra gli ultimi, spicca il Premio Top 40 Under 40 2025 Business Elite, il Premio Pietro Mennea 2024 e il Premio Andrea Fortunato 2024 al Salone d’Onore del Coni insieme al tecnico jesino Roberto Mancini.