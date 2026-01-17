Edizione n° 5949

BALLON D'ESSAI

SOVRINTENDENTE PS  // Il “caffè” da 5 euro al controllo e la riqualificazione: per la Cassazione è concussione, non induzione indebita
17 Gennaio 2026 - ore  12:37

CALEMBOUR

LUXURY CARS // Auto, fatture e sequestro “Luxury Cars”: inammissibile il ricorso. “Questioni di fatto e doglianze generiche”
17 Gennaio 2026 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Santa Maradona Football Club // Processo di Biscardi, Bartocci: “Allegri e il suo 3-5-1-1? Come si fa a dire che sia divertente?”

BARTOCCI PROCESSO BISCARDI Processo di Biscardi, Bartocci: “Allegri e il suo 3-5-1-1? Come si fa a dire che sia divertente?”

"Allora vogliamo parlare di Roberto Mancini che con una squadra non forte ha vinto l'Europeo...? In molti se lo dimenticano"

Processo di Biscardi, Bartocci: "Allegri e il suo 3-5-1-1? Come si fa a dire che sia divertente?"

Processo di Biscardi, Bartocci: "Allegri e il suo 3-5-1-1? Come si fa a dire che sia divertente?"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //
Il giovane giornalista Daniele Bartocci, recente vincitore del premio speciale Eccellenza Italiana in Senato è stato protagonista nella puntata del Processo di Biscardi andata in onda lunedì 12 gennaio.
Durante la puntata di lunedì, Bartocci ha preso parte al dibattito in studio affiancato da diversi ospiti, tra cui il dirigente Flavio De Luca e l’arbitro Andrea Morreale, mentre in collegamento sono intervenuti l’ex attaccante di Napoli e Udinese Roberto “Pampa” Sosa, il giornalista e tifoso juventino Francesco Oppini e il vice-direttore Tuttomercatoweb Lorenzo Di Benedetto, impegnati anche nell’analisi del posticipo Juventus–Cremonese. Interessante il confronto tra Bartocci e Oppini in particolare sugli allenatori Allegri e Mancini.
“Come si fa a dire che il gioco di Allegri sia divertente? Con Leao spalle alla porta e un modulo di contropiede studiato ad hoc, con un 3-5-1-1…”. Oppini ha risposto: “In Italia è l’allenatore più vincente…”. E Bartocci ha replicato: “Allora vogliamo parlare di Roberto Mancini che con una squadra non forte ha vinto l’Europeo…? In molti se lo dimenticano…”.
La trasmissione, nata nel 1980 da un’idea del compianto Aldo Biscardi con il titolo Il Processo del Lunedì e divenuta negli anni un punto di riferimento per milioni di appassionati di calcio, è oggi condotta dal figlio Maurizio Biscardi insieme a Dana Ferrara, registrata negli studi di Gold Tv e in onda sul circuito Netweek (canale 61).
La partecipazione del giovane giornalista Bartocci al Processo di Biscardi (e poche ore dopo in radiovisione a RadioRadio dove ha espresso altre perplessità sul gioco di Allegri) rappresenta un ulteriore riconoscimento alla sua attività giornalistica, già coronata da numerosi premi nazionali e internazionali. Tra gli ultimi, spicca il Premio Top 40 Under 40 2025 Business Elite, il Premio Pietro Mennea 2024 e il Premio Andrea Fortunato 2024 al Salone d’Onore del Coni insieme al tecnico jesino Roberto Mancini.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO