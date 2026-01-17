Strade della Capitanata: arrivano 9 milioni di euro per gli interventi

“Ci sono buone notizie per la Capitanata. Grazie alle mie sollecitazioni avviate dal dicembre scorso, Anas ha comunicato che sono disponibili 9 milioni di euro destinati alla sistemazione delle strade statali della provincia di Foggia. Si tratta di risorse già programmate e pronte per essere utilizzate, parte degli oltre 40 milioni complessivi previsti per l’intera Puglia“.

Così il consigliere regionale Antonio Tutolo al termine dell’incontro tenutosi presso la sede territoriale Anas di Bari con il responsabile del Compartimento Puglia Francesco Ruocco. Un incontro definito “molto positivo”, durante il quale Anas ha riconosciuto apertamente la gravità delle condizioni delle strade statali della Capitanata segnalate e la necessità di agire con urgenza. I progetti relativi sono già stati trasmessi al Ministero per l’approvazione finale. L’ingegner Ruocco ha espresso piena fiducia che i lavori possano partire entro il mese di febbraio.

I principali lavori riguarderanno la Statale 16, nel tratto Foggia-Cerignola, precisamente dal km 681 al 700 (carreggiata nord) con un investimento 3 milioni di euro, mentre sulla carreggiata sud, comprese le complanari e aree di svincolo, dal km 682 al 697, per altri 3 milioni; poi figurano opere di pavimentazione in tratti saltuari lungo la SS.89 tra Foggia e Manfredonia dal km 96+500 al 199+500, ancora per 3 milioni di euro.

Durante l’incontro si è discusso anche della galleria Passo del Lupo, tema sul quale Tutolo si è battuto negli ultimi due anni con presidi, proteste e iniziative pubbliche. Anas ha confermato di aver presentato una richiesta di finanziamento da 14 milioni di euro per completare l’intervento in un’unica soluzione strutturale. Su questo punto è stato concordato un ulteriore incontro in Regione per definire il percorso amministrativo. Anas ha inoltre previsto un investimento di 6,8 milioni per il vicino viadotto Taborra e ha assicurato che verrà effettuato anche il ripristino della rampa di svincolo della SP.109 verso la Statale 16, nonostante la competenza formale sia della Provincia.

“Ho trovato grande disponibilità da parte dell’ingegner Ruocco, sia nell’ascolto sia nella volontà di attivarsi concretamente – dichiara Tutolo -, oltre a una conoscenza approfondita delle varie situazioni. Le mie sollecitazioni, avviate il 9 dicembre scorso, come ho appreso durante l’incontro, hanno prodotto un risultato immediato: il giorno successivo l’Anas, che ha ritenuto fondate le mie segnalazioni, ha fatto richiesta dei 9 milioni di euro che saranno investiti a breve sulle nostre strade per i lavori più urgenti. Certamente non si risolverà tutto, perché i problemi sono tanti e profondi, ma una parte significativa delle criticità più gravi, evidenti e pericolose sarà finalmente affrontata. È un risultato importante e affatto scontato.

Per quanto mi riguarda – conclude il consigliere – continuerò ad assolvere al mio compito e, nell’ambito delle mie competenze, a evidenziare ogni situazione che necessita di interventi, sollecitare e vigilare affinché gli enti competenti facciano la loro parte, sempre a tutela del mio territorio”.