Studente ucciso, aggressore 'l'ho colpito per quelle fotografie'

Ha ammesso di aver ucciso il suo compagno di scuola perché, a suo dire, “non doveva fare quello che ha fatto: scambiare quelle foto con la ragazza che frequento”. Si è concluso con l’arresto per omicidio l’interrogatorio davanti al magistrato di Zouhair Atif, 19 anni, il giovane di origine marocchina accusato dell’uccisione di Abanoud Youssef, 18 anni, italiano di origini egiziane.

Nel corso dell’audizione, Atif avrebbe confessato il delitto, fornendo agli inquirenti anche il movente. Secondo quanto emerso, la vittima conosceva fin dall’infanzia la ragazza con cui l’indagato aveva una relazione e tra i due ci sarebbe stato uno scambio di fotografie risalenti a quando erano bambini. Un dettaglio che, sempre secondo la versione fornita dall’accusato, avrebbe scatenato la sua reazione.

Il magistrato sta ora valutando se contestare anche l’aggravante della premeditazione, ipotizzando che l’indagato si fosse portato il coltello da casa prima dell’incontro. Al momento, gli atti dell’inchiesta sono stati secretati.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio.