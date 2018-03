Lavoro & Sviluppo, Mongelli: “Rimodulare pianificazione strategica Area Vasta”

Di:

Foggia – “IN Capitanata abbiamo dimostrato, grazie all’attività delle Amministrazioni provinciali di centrosinistra, che è possibile riattivare lo sviluppo e l’occupazione con una programmazione fondata sulla concertazione tra enti locali e forze sociali. Oggi, quello sforzo compiuto è messo in discussione dalle iniziative del Governo che mortificano il Sud”. E’ quanto affermato da Paolo Campo, segretario provinciale del Partito Democratico, nell’intervento all’iniziativa pubblica ‘Lavoro e Sviluppo – Il PD: un motore per la riscossa dell’Italia’, svoltasi nel pomeriggio di ieri presso l’Auditorium della biblioteca provinciale Magna Capitanata di Foggia.. In più, le strategie sono totalmente svincolate dalle reali problematiche e potenzialità del territorio – ha concluso Campo – che si pensa di tacitare con operazioni di facciata come la Banca del Sud o il Piano Sud”.– “Lo sviluppo non è al centro dell’agenda politica del Governo, impegnato in attività di tutt’altra natura, e tocca a noi moltiplicare l’impegno necessario a restituire centralità al ruolo di Foggia quale nodo degli scambi economici”. Lo ha sostenuto il sindaco di Foggia,, nell’intervento all’iniziativa pubblica ‘Lavoro e Sviluppo – Il PD: un motore per la riscossa dell’Italia’, svoltasi nel pomeriggio di ieri presso l’Auditorium della biblioteca provinciale Magna Capitanata di Foggia. “Per parte nostra, stiamo lavorando per attuare la pianificazione di Area Vasta e, per questa strada, dare un senso al voto. Mi rendo conto che le condizioni di contesto sono mutate, ma non possiamo buttare a mare tutto il lavoro fatto; piuttosto dobbiamo trovare il modo di coniugare la continuità degli obiettivi con le ridotte disponibilità finanziarie. Ecco perché è logico e funzionale, ad esempio, puntare alla valorizzazione logistica del casello autostradale dell’area industriale di Incoronata – ha concluso il sindaco di Foggia – e su un aeroporto che non sia il doppione di quello barese, da cui potrebbe rischiare di essere fagocitato senza una spinta verso la specializzazione del traffico”.– “Il particolare momento che stiamo vivendo ci costringe a fare progetti di breve respiro e impedisce l’elaborazione di nuovi modelli e pensieri lunghi di pianificazione e programmazione. Quello vissuto della Puglia è davvero un momento terribile, purtroppo comune alla gran parte delle regioni del Sud”. Lo ha sostenuto l’assessore al Lavoro e Welfare della Regione Puglia,nell’intervento all’iniziativa pubblica ‘Lavoro e Sviluppo – Il PD: un motore per la riscossa dell’Italia’, svoltasi nel pomeriggio di ieri presso l’Auditorium della biblioteca provinciale Magna Capitanata di Foggia. “Il punto di partenza della riscossa deve essere un’idea condivisa di occupazione, fondata sulla qualità del lavoro e della formazione, scolastica ed extra scolastica. Un tema complesso – ha concluso Elena Gentile – che può essere affrontato solo da una classe dirigente, non solo politica, portatrice ed interprete di altrettanta qualità”.– “L’accelerazione della spesa, provocata dai Progetti stralcio decisi dalla Regione anche su input del Governo, ha penalizzato i progetti più importanti della pianificazione strategica di area vasta, perché erano quelli che avevano più bisogno di affinarsi, in alcuni casi di avere risorse anche solo per fare gli studi di fattibilità”. E’ quanto ha sostenuto Michele Salatto, responsabile del dipartimento Politiche dello sviluppo, nella relazione di apertura all’iniziativa pubblica ‘Lavoro e Sviluppo – Il PD: un motore per la riscossa dell’Italia’, svoltasi nel pomeriggio di ieri presso l’Auditorium della biblioteca provinciale Magna Capitanata di Foggia. “La responsabilità più grande della mancata corrispondenza tra interventi strategici e risorse è sicuramente del Governo nazionale che, appena insediato, smantellò un impianto di programmazione che integrava tutti i portafogli: quello comunitario e quello nazionale”, ha affermato Salatto.: “anche se motivata da ragioni emergenziali serissime come il terremoto in Abruzzo, la condotta del Governo è stata iniqua e sleale: ha tolto al Mezzogiorno la certezza delle risorse nazionali straordinarie; non ha mantenuto l’impegno con l’UE per il cofinanziamento nazionale aggiuntivo ai fondi comunitari. E ora – ha sottolineato il responsabile delle Politiche di sviluppo del PD foggiano – rovescia sulle Regioni del Sud l’accusa di non avere saputo spendere soldi di cui non ha mai dato disponibilità. In più, ha vincolato il dissequestro dei FAS ad una serie di forche caudine procedurali e finanziarie tali da vincolare le scelte a progetti, anche discutibili, che sono andati avanti, per un motivo o per l’altro”.L’azione messo in campo dalla Giunta pugliese con il ‘Programma per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica regionale’, suggestivamente intitolato ‘Puglia Corsara’, “serve, come direbbero i pokeristi, per andare a vedere l’eventuale bluff del Governo al tavolo del cosiddetto Piano del Sud; consapevole, però, che a perdere sarà certamente la pianificazione strategica. La manovra governativa – ha prefigurato Salatto – ripropone la centralizzazione della spesa, FESR compresi, con criteri che rischiano di riprodurre la tenaglia che già è stata sperimentata con lo Stralcio delle aree vaste. Un’azione che mostra indifferenza agli effetti prodotti dallo smantellamento di quel processo in un territorio sedotto da nuove regole di responsabilità rispetto alla spesa comunitaria”.Per contrastare questa dinamica, “il PD di Capitanata propone di focalizzare la discussione su un pacchetto di interventi snello su cui sono impegnabili tutti, la Regione e il Governo nazionale assieme al territorio che li candida alla realizzazione dopo essersi studiato e ristudiato i documenti strategici europei, nazionali e regionali”. L’appello alla cooperazione lanciato da Michele Salatto “riguarda tutti: Provincia, Regione, Ministeri, ANAS, Ferrovie dello Stato. Una volta avremmo detto sinteticamente: lo Stato. Solo così si recupera un senso vero alla dichiarazione che il Sud è questione nazionale”. “Recuperare una funzione ‘cerniera’, assegnataci dalla geografia e sviluppatasi nella storia, per la politica locale significa considerare che non esistono decisioni che non siano intrecciate con i livelli regionali, nazionali ed europei – ha concluso Michele Salatto – è questo il quadro delle coerenze e della sostenibilità, politico-amministrativa e finanziaria, di cui occorre avere piena consapevolezza, per potere organizzare azioni politiche efficaci quando si avanzano rivendicazioni”.Redazione Stato