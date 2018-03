Di:

Torremaggiore, voleva soldi per "cavallo di ritorno": fermato 40enne

Torremaggiore – DOPO l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse per il reato di estorione (c.d. cavallo di ritorno) a carico di due pregiudicati Barone Francesco e Volpe Giuseppe ( Focus ), i militari del Comando Compgania di San Severo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentata estorsione un altro sanseverese appartenente alle “c.d. batterie” che fanno incetta di auto al fine di estorcere danaro per la loro restituzione., quarantenne, è stato bloccato a Torremaggiore dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Severo e della locale Stazione di Torremaggiore mentre, a bordo di un’Alfa 166 con targhe contraffatte da nastro isolante nero, tentava di recuperare la busta contenente il danaro pattuito con la vittima per la restituzione di una Fiat Panda 4×4 rubata a Torremaggiore il giorno di San Valentino. All’indomani del furto gli estorsori si erano fatti vivi chiamando la vittima a casa, chiedendo 2.000 euro per la restituzione del veicolo, cifra che dopo alcune trattative è scesa a 800 euro. Il resto della storia è il solito clichè: la vittima viene ricontattata e istruita su come e dove lasciare il danaro, per l’appuntamento viene scelto un luogo isolato, dalle parti di via Casalvecchio di Puglia dove, la busta coi soldi, occultata in un sacchetto della spazzatura, doveva essere lasciata in una piazzola di sosta sotto un sasso. Tutto perfetto se non fosse stato che poco distante erano appostati i Carabinieri ai quali la persona offesa aveva denunciato l’accaduto.La vittima lascia la busta e si allontana in attesa di ulteriori istruzioni, passano pochi minuti e l’Alfa 166 con le targhe contraffatte si avvicina al luogo ove erano stati lasciati i soldi, scende un uomo, è Scanzano che, intento a prelevare il sacchetto viene accerchiato e bloccato dai militari dell’Arma che lo arrestano in flagranza di reato recuperando il danaro. L’estorsore viene perquisito e trovato in possesso di un telefonino dove aveva occultato, all’interno del vano batteria, un bigliettino sul quale era annotato il nome e il numero di telefono della vittima. Evidenze pesanti che hanno fatto aprire per Scanzano le porte del carcere di Lucera.– L’arresto di Scanzano per tentata estorsione (il quinto dall’inizio del 2011) si colloca in una campagna di contrasto al fenomeno dei cd ‘cavalli di ritorno’, “piaga della città di San Severo e dintorni, avviata dalla Compagnia Carabinieri che grazie ad una maggiore collaborazione delle vittime, sta portando positivi risultati”, dicono gli inquirenti.Redazione Stato