Manfredonia, 17 febbraio 2018. In Piazza della Scala a Milano vi è il monumento a Leonardo da Vinci, proprio di fronte al famosissimo e prestigioso teatro lirico, vicino alla galleria dedicata al re d’Italia Vittorio Emanuele II ed a Palazzo Marino, sede il comune. Il bel complesso artistico ha al centro, come è naturale, la statua di bronzo dello scienziato del Rinascimento, che ha lasciato in quella città le più notevoli tracce del suo genio. Più sotto, alla base dell’alto piedistallo su cui è posta, sono collocate altre quattro statue, anche queste di bronzo e rappresentanti dei suoi discepoli.

I milanesi, da quando è stato inaugurato, si riferiscono al monumento, in tono scherzoso ed affettuoso, con l’espressione dialettale “on liter in quater”. Non sappiamo se l’espressione si scrive così, però così viene pronunciata, così la scrivo e significa “un litro in quattro”.

La statua di Leonardo è sembrata ai milanesi come una di quelle bottiglie con cui nelle osterie si serve, ancora oggi, il vino.

La stessa cosa succede a Roma con la fontana dei Quattro Fiumi, sita in Piazza Navona, davanti alla chiesa di Sant’Agnese in Agone, realizzata dal Borromini, opera di Gian Lorenzo Bernini autore della fontana ed animato da una accesa rivalità nei confronti del collega architetto.

La fontana dei Quattro Fiumi è realizzata con un obelisco egizio, con intorno quattro colossali figure sedute impersonanti i più grandi fiumi della Terra: il Nilo, il Gange, il Danubio ed il Río de la Plata.

I romani dicono, con il loro riconosciuto talento ironico, che il Bernini ha costruito la statua del Rio della Plata con la mano alzata verso la fronteggiante chiesa di Sant’Agnese in segno di difesa, insinuando il timore che possa crollare. Altri invece dicono in segno di disgusto per la, da lui ritenuta, brutta chiesa.

Anche noi a Manfredonia abbiamo un bellissimo monumento equestre in bronzo di re Manfredi, sito in piazza Ferri.

Il complesso artistico, ottimamente realizzato ed ancor meglio ubicato, non è altrettanto felicemente disposto. Con la mano ed il dito indice rivolto al Castello Svevo-Angioino, per altri intenti, pare voler dire arrtramc (ritiriamoci).

Noi invece avremmo bisogno di ben altri inviti.

Più opportunamente realizzato appare il quadro murale, di identico soggetto e contenuto, affrescato in Piazzetta Mercato. Anche in quell’opera Re Manfredi è a cavallo nei pressi del golfo, però con il braccio e l’indice protesi verso il mare, con l’effetto ben più edificante, forse non voluto pure questo, di spronare alla conquista del mondo.

E’ lì il futuro. Il mondo è globale ed è lì che stanno le soluzioni. Ci vuole intelligenza prima di tutto, poi lavoro e poi tenacia.

