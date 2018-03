http://www.lostrillone.tv - PH GIOVANNI BARATTO

Di:



Manfredonia, 17 febbraio 2018. Arbitrerà il Signor Michele Delrio (Sezione Di Reggio Emilia,) il match Pomigliano-Manfredonia, valido per la 24° giornata del campionato di serie d girone h, in programma domenica 18 Febbraio 2018, alle 14.30, nello Stadio Capasso di San Sebastiano al Vesuvio. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti, Vincenzo Pedone ( Sezione Di Reggio Calabria) e Giovanni Dell’Orco (Sezione Di Policoro). Il Pomigliano ha 25 punti in classifica, il Manfredonia 12. I sipontini dovranno necessariamente vincere la sfida di domenica prossima, per risalire la china. Nell’ultima seduta di rifinitura, svoltasi questa mattina allo Stadio Miramare, Mister Baratto, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani: Rubino

Orlando

Abbate

Genchi

Stoppiello

Ese Grasso Simone Frison Granatiero Tristano Martino Mazzei Esposito Romito Diomande Vatiero Amendola La Forgia La Porta Classifica Potenza 58 Cavese 51 Audace Cerignola 48 Taranto 45 Team Altamura 44* Gravina 39* Az Picerno 38 Nardò 38 Città Di Gragnano 27 Sarnese 26 Pomigliano 25 San Severo 22 Francavilla 21 Turris 20 (-4 pen.) Aversa Normanna 20 Frattese 15 Manfredonia 12 (-2 pen.) Sporting Fulgor 10 Gare Della 24° Giornata San Severo-Cavese Francavilla-Città Di Gragnano Pomigliano-Manfredonia Frattese-Nardò Audace Cerignola-Potenza Gravina-Sporting Fulgor Az Picerno-Taranto Aversa Normanna-Team Altamura Sarnese Turris (A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia 17 febbraio 2018) Calcio, il Manfredonia affronta il Pomigliano ultima modifica: da

