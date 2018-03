Carnevale Manfredonia. Campo: “Dal Patto Puglia fondi per valorizzare la storica manifestazione”

Di:

Foggia. “La Regione Puglia valorizza il Carnevale di Manfredonia assegnando all’Agenzia del Turismo un finanziamento di 144.000 euro a valere sui fondi del Patto per la Puglia, siglato tra la stessa Regione e il Governo”. Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Paolo Campo esprimendo “grande soddisfazione per i positivi risultati generati da un corale lavoro politico e istituzionale”.

“Il Carnevale di Manfredonia è una manifestazione storica che contiene eventi unici in Italia, come la Gran Parata delle Meraviglie che vede sfilare centinaia di ragazzini dei gruppi mascherati – continua Campo – Il finanziamento attribuito, quindi, riconosce questo valore e rende merito all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale e dall’Agenzia per incrementarne la qualità e la capacità attrattiva.

Perché non di solo folklore si tratta, ma di un importante fattore di attrazione turistica che favorisce la destagionalizzazione di arrivi e presenze, offrendo opportunità di reddito all’intero sistema dell’accoglienza – a partire dagli alberghi costruiti a Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo con i tanto vituperati fondi del Contratto d’Area – e di valorizzazione del centro storico riqualificato, del patrimonio archeologico tutelato e reso fruibile, del sistema portuale rivitalizzato dall’approdo turistico.

Il lavoro di rivalutazione e promozione del Carnevale, che ho personalmente iniziato nei primi anni del nuovo millennio applicando i principi della buona politica e della efficienza tecnica, ora dà frutti maturi. E avvalora la strategia fondata su eventi culturalmente e socialmente rilevanti e non su micro attività, che disperdono energie e risorse finanziarie.

I fondi del Patto per la Puglia e il buon lavoro di promozione svolto dall’assessorato regionale guidato da Loredana Capone – conclude Paolo Campo – offrono a chi si occupa dell’organizzazione della manifestazione anche la serenità necessaria a renderla sempre più bella e attrattiva”.