Carnevale di Manfredonia, domani il “Gran galà” delle premiazioni

Di:

Manfredonia, 17 febbraio 2018. Dalla “Notte Colorata” alla serata del “Gran Galà delle Premiazioni”. Il finale del 65° Carnevale di Manfredonia è in grande stile, con una cerimonia – spettacolo attraverso la quale, l’Agenzia del Turismo, intende dare merito a tutte le maestranze impegnate nell’ottima riuscita della kermesse. L’evento di chiusura dell’edizione 2018, si svolgerà domani (ore 21) presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla” ed alla conduzione (affiancata da Matteo Perillo) ci sarà l’affermata attrice Claudia Potenza, sipontina doc.

Dopo aver studiato recitazione a Roma, Claudia Potenza, ha lavorato in teatro ed ha esordito in televisione partecipando alle serie televisive Distretto di Polizia e R.I.S. e alla miniserie Puccini. Al cinema , dopo altri film ,il suo grande esordio avviene con Basilicata Coast to Coast (2010) diretta da Rocco Papaleo, film per il quale viene candidata al David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Nuovamente diretta da Papaleo in Piccola Impresa Meridionale viene candidata ai Nastri d’Argento nel 2014. Nel 2011 ha partecipato al Resto Umile World Show, trasmissione televisiva di Checco Zalone, andata in onda su Canale 5,dopo un lungo tour nazionale. Nel 2012 torna sul grande schermo con il film Magnifica Presenza di Ferzan Özpetek e poi in televisione è una delle protagoniste della serie Il clan dei camorristi per Canale 5, diretta da Alessandro Angelini.

Nel 2015 recita ancora al cinema in Era D’Estate di Fiorella Infascelli dove interpreta Agnese Borsellino. Il film apre il Festival del Cinema di Roma nello stesso anno.

Nel 2016 la vediamo in Monte di Amir Naderi che vince il Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2016, premio della selezione ufficiale della 73ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Per lo stesso film Claudia, insieme ad Andrea Sartoretti, vince il premio speciale per l’interpretazione ai Nastri D’Argento.

Attualmente e’ impegnata sul set de ‘La Compagnia del Cigno’ ,fiction che andrà in onda su Raiuno per la regia di Ivan Cotroneo.

Il “Gran Galà delle Premiazioni” sarà una serata, così come tutto il 65° Carnevale di Manfredonia (con, ad esempio, il coinvolgimento di Lucio Mele – Chef executive di “Pescaria”, di H.E.R. – la talentuosa violinista), avente come filo conduttore la valorizzazione del talento sipontino, che, trova l’apice della sua espressione nella creatività di abiti, accessori e manufatti della kermesse. Infatti, durante l’atteso “Gran Galà”, oltre a scoprire la classifica finale dei concorsi e l’assegnazione dei vari trofei, ci sarà spazio anche per il riconoscimento a giovani professionisti di Manfredonia che si stanno affermando ad alti livelli nazionali ed internazionali. A curare alcuni intermezzi musicali della serata spettacolo, sarà Osvaldo Fatone, giovane e virtuoso pianista dal notevole curriculum, che nei giorni scorsi si è esibito a Parigi. Inoltre, “Tiscali” e “Digital Media”, in collaborazione con l’Agenzia del Turismo, conferiranno il Premio “Digitaly – Restare per Innovare” ai co-founders di “Smart Launcher” (Vincenzo Colucci, Giovanni Piemontese ed Emilio Vitulano), una giovane azienda manfredoniana specializzata nella creazione di app per dispositivi Android (rende gli smartphone più accessibili ed efficienti), che registra più di 50milioni di download in tutto il mondo.

Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche – Agenzia del Turismo di Manfredonia