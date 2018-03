Carnevale Manfredonia, oggi gran finale con la “Notte colorata”

Di:

Manfredonia, 17 FEBBRAIO 2018. Il 65° Carnevale di Manfredonia si appresta a vivere il suo gran finale con la “Notte Colorata” di stasera. La notte più pazza della Puglia inizierà alle ore 18 con la Gran parata in notturna (sul lungomare che da Piazzale Ferri conduce a Piazza Marconi, biglietti tribune disponibili sul circuito “Bookingshow”), un vero e proprio condensato dello spettacolo del Carnevale di Manfredonia da vivere tutto d’un fiato.

A partire dalle “Meraviglie” dei cinque Istituti Comprensivi (S.G. Bosco – “Il bosco incantato”, Croce Mozzillo – ” Le fiabe russe. Tra sogno e realtà”, Giordani De Sanctis – “Ze Peppe e i giocolieri”, Perotto Orsini – “Ze Peppe nell’anno del Dragone”, Ungaretti Madre T.di Calcutta – ” I colori di Rio”) che sfilano assieme ai sette Gruppi mascherati in concorso (Associazione La Fenice – “L’isola che non c’è”, Associazione Anime del Sud – “The Circus”, Associazione Magicaboola – “Giocando si impara …anche a carnevale”, Associazione X|Y – “Sogno di Vetro”, Associazione culturale san Michele – “L’antico Egitto”, Associazione South street movement “The Avengers”, Associazione Acli il Bracciante di Zapponeta – ” ID&D e gli Scacciapaure”), ai tre Istituti scolastici Superiori (I.t.e. G.Toniolo – “Avatar”, Liceo classico-liceo scientifico “Galilei\A.Moro” – “Dracarys: i liceali infiammano il carnevale” e Liceo A. G Roncalli – “Tutto torna… Roncalli mai fuori moda”) ed ai tre Carri Allegorici (Associazione Compagnia del Carnevale” – “Renzo, avanti tutta!”, “Associazione Non Solo Arte” – “Viva Topolino” e la “Società Universo Salute” – “Il Salvataggio”), da ammirare senza mai stancarsi per la loro straordinaria originalità e manifattura, tutto rigorosamente realizzato artigianalmente. Ad aprire la Gran Parata notturna saranno le dieci Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella (e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia) e le Mini Majorettes della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella. In Piazza Marconi a condurre ci saranno Floriana Rignanese e Michele Bottalico (con anteprima di Leo Zingariello, cantante e cabarettista) mentre in Piazzale Ferri ci saranno Luigia Riccardo e Antonio Beverelli.

Al termine, nel centro storico tanti eventi sino a notte inoltrata come, ad esempio, la “Socia Uno, Due, Tre. Stella!” (presso il “Centro Anna Castigliego”, una rievocazione storica della “Socia”, che l’Agenzia del Turismo ha affidato all’Associazione “Arte in Arco” (in collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia) che è aperta a chiunque voglia rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale sipontino con un allestimento di una vera e propria socia in stile anni 60′ e 70′. Ci sarà musica dal vivo con i gruppi Maria e Vincenzo D’Oria e Gruppo Salvatore Ciani (con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano) ed animeranno le serate con danze e balli il Gruppo Folk Sipontino ed i Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca (Corso Manfredi 251).

Il gran finale della Notte Colorata e del 65° Carnevale di Manfredonia sarà con “LO SHOW” (ore 22) in Piazza Papa Giovanni XXIII (a cura de ilsipontino.net) con ospiti e tanto divertimento. A salire sul palco saranno il rapper Shade (fenomeno mediatico-musicale del momento con “Bene ma non Benissimo” tormentone estate 2017 – doppio disco di platino – ad oggi quasi 30 milioni di visualizzazioni su Youtube ed “Irraggiungibile” con Federica Carta adesso in testa alle hit in Italia disco di platino e 42 milioni di visualizzazioni), Mario Get Far Fargetta (tra i padri della dance italiana che abbraccia tre generazioni, è lo storico Dj del Deejay Time il programma cult-dance di Radio DEEJAY che ha spopolato fino a qualche anno fa con record di ascolti), Isa B (la voce più bella d’Italia, la vocalist per eccellenza sempre al fianco di dj s italiani e star internazionali) e la violista H.E.R. (originaria di Manfredonia che propone con un’intrigante versione elettronica).

“LO SHOW” inizierà con un’anteprima speciale, l’esibizione degli Skanderground, e proseguirà con il vocalist Dominik, il DJ Max Famiglietti, ballerini ed acrobati per ballare insieme tutta la notte in una grande discoteca a cielo aperto per tutte le età.

E come recita lo slogan de “I Forbicioni” (Franco Rinaldi e Lello Castriotta), maschere istrioniche caratteristiche della kermesse, “Se vi volete divertire a Manfredonia dovete venire!”.

(nota stampa)