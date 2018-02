UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA

Un probabile giro di estorsioni dietro l’incendio al chiosco-bar della villa comunale di Cerignola. Il fatto risale alle ore 01.45 del 4 novembre 2017, quando personale del commissariato di polizia di Cerignola insieme alla squadra mobile si era recato all’interno della villa comunale per una segnalazione di un incendio di natura dolosa che aveva interessato il chiosco bar gestito dalla Cooperativa “Cerignola Progresso”. L’origine dolosa dell’incendio era stata confermata anche dai vigili del fuoco che avevano rinvenuto, in loco, un tappo di lattina in plastica intriso di liquido infiammabile. Gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia nella persona della dottoressa Rosa Pensa, hanno permesso di accertare la piena responsabilità di Alessio Sasha Pelullo (nato a Melfi nel ’98) e Marco Angelo Palumbo (nato a Cerignola nel ’99) quali autori materiali dell’incendio, con la collaborazione di altri due giovani che avevano accompagnato gli odierni arrestati sul luogo dell’atto intimidatorio a bordo di un’Audi A4. fonte http://www.immediato.net Cerignola, incendio al chiosco-bar: 2 arresti ultima modifica: da

