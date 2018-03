Droga, arrestato 22enne a Trinitapoli

Di:

Foggia, 17 febbraio 2018. Quarto arresto nel giro di un anno per Cosimo Damiano Miccoli, cl. 96, pregiudicato trinitapolese. Ancora una volta Miccoli è stato trovato in possesso di ogni tipo di droga che, dal febbraio scorso, dopo il suo primo arresto, non ha mai smesso di spacciare.

I militari della Stazione di Trinitapoli, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Cerignola, durante un servizio perlustrativo all’interno della zona popolare del paese, notavano un ragazzino che, vedendoli, a bordo della sua bicicletta, subito invertiva la marcia. Allertati da tale manovra, i militari decidevano di seguire il ragazzino, sorprendendolo proprio vicino al Miccoli il quale, avvertito della presenza delle Forze dell’Ordine, nascondeva la sostanza stupefacente in suo possesso. I militari, intuendo subito quello che era appena accaduto, prontamente bloccavano il Miccoli, per evitare che durante il controllo si desse alla fuga e a seguito di perquisizione rinvenivano lo stupefacente, 11 grammi di cocaina, 14 di marijuana e 5 di hashish, nascosto nel cestino di una bicicletta. Lo stupefacente, che sul mercato avrebbe fruttato oltre 1.000 euro, veniva quindi posto in sequestro, mentre il Miccoli veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

Continua il controllo capillare di tutto il vasto territorio di competenza da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerignola, soprattutto nelle zone e nei quartieri dove è meno avvertito il sentimento di rispetto della legalità.