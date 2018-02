Elezioni. Bordo: Salvini delirante su Ue

Di:

Roma. “Salvini ha detto che in caso di vittoria non terrà in considerazione le normative europee che, a suo dire, non servono all’Italia. Inutile dire che sono parole deliranti. Spieghi ai suoi elettori che non applicare le normative comunitarie in vigore, che noi stessi abbiamo sottoscritto, sarebbe impraticabile se non a costo di portare il Paese alla bancarotta. Non abbiamo ancora finito di pagare il conto della follia leghista sulle quote latte ed ecco che il leader del Caroccio tira fuori dal cilindro una soluzione degna di un ciarlatano. Si prenda le sue responsabilità: se crede in quello che dice mi auguro sia anche disposto anche a pagare di tasca propria le multe che ci pioverebbero addosso. Troppo facile fare campagna elettorale con il portafoglio degli altri”. Lo scrive, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Michele Bordo, candidato Pd nel collegio Manfredonia-Cerignola.