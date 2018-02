PH ENZO MAIZZI -FOGGIA AVELLINO, 03 FEBBRAIO 2018

Foggia. ANCORA una vittoria per il Foggia di Mister Stroppa. Dopo aver “sbancato” Palermo, i rossoneri hanno finalmente ottenuto un successo in casa allo Zaccheria. Reti: 20′ Mazzeo, 43′ e 57′ Kragl. Quattro i successi consecutivi per i foggiani, 4 le reti del nuovo acquisto Oliver Kragl. In classifica, gli uomini di Stroppa raggiungono quota 34 punti. Redazione StatoQuotidiano.it Il Foggia non si ferma più: vittoria contro il Carpi ultima modifica: da

