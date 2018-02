“Guida al lessico dei cinquestelle, da grillini (2009) a stellati (2018)”

Di:

”Questo video segna la fine lessicale del termine “grillino” legato alla Carta di Firenze, all’attivismo e alla funzione politica delle liste civiche 5 stelle, riconoscibili anche per le definizioni “amici di Beppe Grillo” et similaria.

Dall’entrata in Parlamento gli eletti sono diventati lessicalmente “pentastellati”: mentre i “grillini” erano gli attivisti, i “pentastellati” erano quelli nei Palazzi. Nel 2012 il logo è cambiato, in seguito il nome di Beppe Grillo è uscito dal simbolo: il cambio di lemma era dunque legittimato. C’erano anche variazioni chiasmatiche sul tema, come “portavoce grillini” e “attivista pentastellato” ma la sostanza non cambiava: ci si divideva tra chi dentro e chi fuori le istituzioni, lavorava per cambiare l’Italia. Negli ultimi due anni come derivazione lessicale a identificare le colombe M5S si è anche usato il termine “ortodosso” ossia fedele alle indicazioni etiche scaturite dalla Carta di Firenze in particolare il limite dei due mandati, la graticola periodica degli eletti, la rendicontazione volontaria e non coatta delle spese (i famigerati scontrini).

Ora con il “filtro” messo in atto dai falchi M5S delle Parlamentarie 2018, il lemma “pentastellato” va in soffitta: con il blog delle stelle i futuri eletti saranno identificabili con l’aggettivo “stellato” (la maiuscola rimane prerogativa del mitico Stellato dei Kiss), usciranno dalle elezioni politiche i portavoce stellati. Nessun riferimento a Grillo, pochi al Movimento. Per rimanere sul lessico sicuramente non mancheranno specifiche del tipo “stellati dimaiani” all’indomani del 5 marzo, quando la composizione del nuovo Parlamento sarà definita.

In sintesi quale il linguaggio politically correct? “Grillino” rimane un termine storico ma ambiguo e impreciso: identifica chi vuole l’auto a idrogeno ma anche chi vuol mandare a quel paese il mondo della politica. “Pentastellato” è ormai oggetto di contenzioso legale nazionale perché allo stato attuale esistono due “Movimenti”: quello con la “v” piccola e quello con la “V” grande.

Il minuscolo “stellato” può andar bene per i candidati a queste Politiche e ai futuri eletti (..)”.

A cura di Luigi Starace, giornalista pubblicista, media consultant,

Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità-APS

fonte, articolo completo “www.ilfattoquotidiano.it