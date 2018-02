Pasquale Del Grosso: ecco “Il Dizionario del Batterista”

Di:

Lucera. Il batterista lucerino Pasquale Del Grosso si è cimentato nella realizzazione del suo primo metodo didattico intitolato Il Dizionario del Batterista, un libro pensato per i batteristi di ogni età e basato sugli esercizi di coordinazione più importanti per la formazione di una tecnica solida e articolata.

Pasquale Del Grosso è un musicista professionista diplomato con il massimo dei voti in Music Performance presso la Middlesex University di Londra e laureando in Commercial Music presso l’University of the West of Scotland di Ayr ed inoltre è docente di batteria presso la Music Academy di Bari, ha due dischi all’attivo e diverse opening acts ad artisti e band di fama internazionale.

Il suo metodo didattico si pone come obiettivo quello di riproporre in chiave moderna tutti i principali rudimenti inerenti allo studio della batteria ossia tutti quegli esercizi tecnici di base per una completa e corretta formazione del linguaggio batteristico moderno.

Il libro è diviso in sei capitoli, ognuno tratta un serie di rudimenti differenti divisi per argomento che si possono ulteriormente approfondire attraverso la visione di video specifici realizzati appositamente e disposti sul canale You Tube del musicista dauno in una playlist omonima al libro. La playlist è accessibile a coloro i quali acquistano il metodo attraverso un Qr-Code posto sul retro della copertina che permette di visionarli e studiare nel migliore dei modi in qualsiasi momento.

Il Dizionario del Batterista è disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che in formato digitale e-book consultabile attraverso i dispositivi

Kindle.

