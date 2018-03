Vieste, arrestato 34enne pregiudicato

Di:

Vieste/Manfredonia, 17 febbraio 2018. I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno tratto in arresto il pluripregiudicato 34enne Stefano Langi.

L’uomo è stato rintracciato dagli uomini dell’Arma di Vieste nel Comune garganico e sottoposto alla misura detentiva domiciliare.

Resosi responsabile nel tempo di svariati gravi reati, per lo più furti aggravati, spaccio di sostanze stupefacenti ed altro, questa volta è chiamato a rispondere per un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, in virtù del quale lo stesso deve espiare una pena residua definitiva pari a mesi 8 giorni 17 di reclusione oltre al recupero di una multa pari a euro 468 per diversi reati commessi fino all’anno 2012 sul Gargano.

Redazione StatoQuotidiano.it