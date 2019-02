Emiliano “Ufficio stampa Ronaldo conferma: fake news investimenti in Puglia”

Di:

Bari, 17 febbraio 2019. “This is a fake news, false and fake. A chiarire definitivamente la questione su Cristiano Ronaldo e presunti investimenti in Puglia frenati dalla burocrazia è Manuela Brandao della GestiFute Media, che rappresenta il campione della Juventus, confermando che quella notizia era infondata”.

Lo dichiara il presidente Michele Emiliano che ha avuto questo riscontro via mail per chiarire la vicenda.