Marialuigia Troiano, la talentuosa scrittrice di Manfredonia

Manfredonia, 17 febbraio 2019. Marialuigia Troiano, classe 1974, è originaria di Manfredonia, in provincia di Foggia, dove ha vissuto allegramente prima di trasferirsi per lavoro a Milano per circa dieci anni.

Felicemente sposata e madre di tre bambini, la scrittrice sipontina attualmente vive a Foggia.

É laureata in Lettere Classiche con indirizzo storico-archeologico (110/110 con lode) con una tesi sperimentale in archeologia e storia dell’arte romana sulle urne cinerarie fittili in Daunia; dal 2001 insegna di ruolo lettere nelle scuole medie. Ha vinto diversi premi internazionali di poesie (tra cui il Premio Giovani e poesia e il Premio Rotaract Foggia) e nel 2013 ha pubblicato il libro di versi in formato ebook dal titolo “Nel cerchio di un piatto” per la casa editrice Officine Editoriali. Negli ultimi anni si è dedicata maggiormente alla prosa, scrivendo articoli, racconti brevi per libri illustrati e dando alle stampe nel 2010 il primo libro, “La casa dei limoni”. A settembre del 2014 ha pubblicato, sempre con i tipi di Officine editoriali, il racconto illustrato per ragazzi “Farfalle d’inverno”, in formato e-book. Nel 2016 la casa editrice Arpeggio Libero di Lodi ha pubblicato il libro di racconti basato sulle fonti relative agli antichi dauni intitolato “La maledizione delle stele”, romanzo per ragazzi che ha presentato con successo in più occasioni a Foggia e in altre città di Capitanata presso musei e auditorium, che vale la pena ricordare: il 16 novembre 2016 presso la galleria d’arte CREO di Foggia; il 7 ottobre 2016 nell’ambito della manifestazione “Pagine a km zero” dell’associazione Globetrotter presso il Museo degli Ipogei di Trinitapoli; il 19 agosto 2017 presso il Museo Archeologico di Bovino insieme all’autrice Maria Leonarda Notarangelo; il 26 novembre 2017 presso la libreria Ubik di Foggia a cura dell’associazione internazionale Soroptimist; il 7 marzo 2018 presso i Fondi speciali della Biblioteca provinciale “La Magna Capitana” nell’ambito della rassegna “Conversazioni di storia locale” sul tema : “I Dauni si raccontano”; il 16 febbraio 2018 presso la scuola media “Zingarelli” di Foggia nell’ambito del progetto lettura. Il 27 ottobre, in occasione dell’evento “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per tutte le scuole italiane, presso il Museo del Territorio e l’associazione di Promozione Sociale Mira, insieme all’associazione Auxilium Borgo Mezzanone, con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Zapponeta-Borgo Mezzanone” per una lettura di brani tratti dal libro.

L’amore per la storia antica del proprio territorio l’ha portata a realizzare laboratori nelle scuole primarie e secondarie di Foggia sui Dauni.

Nel giugno 2017 ha messo in scena con le classi V E e V F della scuola primaria “Livio Tempesta” di Foggia uno spettacolo teatrale sul mito di Diomede tratto dal libro “La maledizione delle stele”.

Ha partecipato all’antologia “Lettere a mio figlio” per Historica edizioni (2017).

Il 5 novembre il suo poemetto sulle storie del mare “Di sale e d’anima” è andato in scena con il concerto per voce recitante, ensemble ed elettronica all’interno della stagione concertistica dell’associazione “G. Curci” di Barletta. Dal 7 al 15 aprile “La maledizione delle stele” è stato presente, insieme alle illustrazioni del libro dell’ artista Federica Zanca, all’interno della mostra “Frammenti… di reale” di Villa Vertua a Nova Milanese.

La sua poesia “Ode alla doccia” insieme all’illustrazione relativa di Federica Zanca è presente nel catalogo della mostra “Uno sguardo sul tempo” (Biblioteca Pertini, Cinisello Balsamo)

Martedì 19 febbraio 2019 ore 17,00 presso la Sala Mazza – Museo Civico – via Arpi a Foggia, nell’ambito della manifestazione culturale sul Tema Nazionale Biennio 2017/2019 – “La creatività femminile, la cultura dell’innovazione motori di diverso sviluppo economico:obiettivi e progetti” è stato inserita la pubblicazione “La maledizione delle Stele” di Marialuigia Troiano, per le tematiche argute che ricorrono nella suo libro di argomenti relativi all’esaltazione e all’emancipazione femminile. La serata culturale è stata patrocinata dal Comune di Foggia e organizzata dalla FIDAPA-BPW ITALIY –Sezione di Foggia del distretto Sud-Est, con la collaborazione degli Amici del Museo Civico di Foggia.

Nel romanzo per ragazzi “La maledizione delle Stele” (prima pubblicazione 2016) la brillante autrice Marialuigia Troiano presenta la storia dei Dauni, popolo che abitò nella Puglia settentrionale all’incirca 2500 anni fa. Il romanzo è una trilogia di racconti, fondati sulla storia, l’archeologia e la mitografia relative alle civiltà dei Dauni. Il personaggio centrale del libro è Diomede, l’eroe greco amico inseparabile di Ulisse, che fu tra l’altro “fondatore” di numerose città insediate lungo la costa adriatica.

Ad Maiora! prof.ssa Marialuigia Troiano per la sua futura attività di scrittrice.

A cura di Franco Rinaldi,

Manfredonia 17 febbraio 2019

