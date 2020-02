“Il Cuore Foggia”, attivo sportello pedagogico clinico e di ascolto (FOTO)

Foggia, 17 febbraio 2020. Sarà attivo dal 20 febbraio, nell’ex scuola “Chiara Lubich” in via Ugo La Malfa, uno sportello pedagogico clinico e di ascolto rivolto alle persone che vivono situazioni di disagio o difficoltà, curato dalla dottoressa Filomena Arena. I clown dottori sono a disposizione di studenti, genitori, docenti ed operatori del settore educativo. “Un grande in bocca al lupo alla presidente pro-tempore dell’associazione Il Cuore Foggia Clownterapia, Iole Figurella, e a tutti i volontari per questo nuovo progetto”.

Lo dice in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella.

«Con l’apertura dello sportello», spiegano gli organizzatori, «si intende promuovere una relazione di aiuto e di ascolto rivolta alle persone che vivono una situazione di disagio o di difficoltà, con l’obiettivo di garantire, attraverso strategie educative, il benessere globale, anche creando un collegamento con le risorse presenti sul territorio». Il servizio si svilupperà attraverso tre tappe: accoglienza della richiesta, accertamento e chiarificazione del bisogno, proposte di interventi mirati. Le tematiche affrontate saranno: adattamento al contesto (come ad esempio relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti), autostima e sicurezza, disagio legato ad eventi specifici come malattie e lutti, gestione dello stress e dell’ansia, interculturalità, processi di comunicazione utili a favorire la relazione genitore-figli, relazioni sociali, processo di formazione dell’identità, relazione con il proprio corpo in crescita, supporto del ruolo educativo di genitori e insegnanti, sostegno nella relazione docente-alunno-genitore, difficoltà scolastiche, motivazione allo studio, orientamento scolastico, demotivazione e rifiuto scolastico. Obbiettivi specifici dello sportello sono quello di favorire uno spazio di accoglienza in cui la persona possa sentirsi libera di esprimere i propri disagi all’interno di una relazione di aiuto; promuovere il dialogo scuola famiglia; facilitare l’accoglienza e l’ascolto di bambini e adolescenti; offrire ai docenti un luogo di accoglienza e di confronto dei problemi e delle difficoltà che possono incontrarsi nello svolgimento del proprio ruolo, nel rapporto con gli alunni e nelle relazioni con i genitori; svolgere attività di mediazione intergenerazionale; programmare e realizzare specifici interventi sui bisogni della persona.