Bari, in 400 da tutta Italia per imparare a raccontarsi

BARI – Se sai raccontarla, la tua storia può girare e diventare il mondo. La storia di un’impresa, quella di un prodotto, la trama intessuta di passione e lavoro, competenza e innovazione va incontro alle persone per farsi conoscere e conquistare un mercato che, da potenziale, diventa reale.2020, La Content Academy riunirà 8 “top player” della narrazione orientata al marketing. Per due giorni, nella sala AncheCinema di Corso Italia 112, la Masterclass intitolata “The funnel of love” darà a 400 persone provenienti da tutta Italia gli strumenti per raccontare la loro storia al mondo. Il team che sta lavorando alla Masterclass è l’esempio di una storia di successo nata in Puglia e capace di camminare nel mondo: La Content Academy, infatti, nasce a Bari, ma in tre anni è riuscita a mettere insieme una vera e propria squadra di 11 professionisti che provengono anche da Foggia, Napoli, Pescara, Jesi e Pesaro. Il core business dell’azienda è nella crescita di iniziative imprenditoriali di successo: da una parte il sostegno diretto allo sviluppo delle imprese; dall’altra, invece, l’alta formazione specialistica che incontra l’esigenza di chi intende affinare talento e professionalità nel mare magnum della comunicazione e del marketing. “Raccontare una storia significa condividere un’ispirazione e farla diventare aspirazione comune, che mette insieme e allo stesso tempo realizza nuove possibilità di sviluppo”, spiega Cristiano Carriero, barese, storytelling de La Content. “Tutto ciò che immaginiamo comincia con il ‘La’: il nostro lavoro sta nel far diventare un nuovo vettore di sviluppo quello che era soltanto un incipit”, aggiunge Alessandro Piemontese, foggiano, Social Ads Expert e socio di un team che, oltre ai due già citati, mette in campo anche la napoletana Luisa Ruggiero, digital pr, e il barese Marco Napoletano, content marketing.

GLI 8 TOP PLAYER DELLA MASTERCLASS. A Bari, il 23 e 24 maggio, ci saranno Osvaldo Danzi, formatore ed executive recuiter; Sebastiano Zanolli, manager e scrittore; Carlotta Silvestrini, rebranding expert; Luca La Mesa, social media strategist; le brand strategist Erika d’Amico ed Emanuela Ciuffoli; Niccolò Rigo, creative strategy director; Serena Giust, UX writer; Paolo Zanzottera, digital advisor. “The funnel of love” unirà lezioni teoriche e pratica, grazie a una serie di workshop attraverso i quali i partecipanti potranno sperimentare concretamente quanto appreso. Con gli “eventi extra”, la Masterclass diventerà un’esperienza creativa che porterà i partecipanti a scoprire più approfonditamente, e in modo del tutto inedito, le storie di successo di Kobe Bryant e quelle dei Simpson. “Un modo per mandare a canestro le proprie idee, essendo sempre se stessi, ma andando oltre quello che finora ci siamo auto-imposti come limite per mancanza di strumenti, per un deficit di fiducia o per l’incapacità di servirci di regole e schemi non già come punto di partenza ma quali recinti invalicabili”, spiegano Annamaria Anelli e Cristiano Carriero, relatori di un altro “extra-evento”, quello che sonderà assieme ai partecipanti “Le parole per farlo”, una full immersion nelle possibilità create da un uso più consapevole di testi, modalità di comunicazione interna ed esterna alle aziende.