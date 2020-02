Candidati Lega per regionali Puglia, da Manfredonia 2 candidature: Novelli e Romani

, 17 febbraio 2020. Sono 2 ledaper rappresentare la Lega di Salvini alle prossime regionali pugliesi. Isono quelli di:, già candidato sindaco nel 2015 per il Comune sipontino, e di, segretario cittadino a Manfredonia di “Noi con Salvini”. 2 le candidature dunque giunte da Manfredonia al Coordinamento della Lega di Bari, entro il 10 febbraio 2020, data di scadenza per l’invio dei curricula, attualmente al vaglio dell’esecutivo regionale del partito.

Ad oggi Romani non è ancora ufficialmente entrato nella Lega, come invece hanno fatto ad esempio Vincenzo Riontino, vice sindaco del Comune di Zapponeta, e Leonardo Taronna, già consigliere comunale a Manfredonia, prima dello scioglimento avvenuto con le dimissioni del sindaco Riccardi nel maggio 2019 (lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità è avvenuto infatti mesi dopo).

La possibilità che Romani possa rappresentare il candidato della Lega da Manfredonia non sembra essere stata digerita da quanti vedono, al contrario, in Antonio Novelli il referente ideale per il partito di Salvini. Critiche in tal senso anche per la proposta dell’ex forzista Raimondo Ursitti. tra i candidati per la Lega, per le regionali pugliesi, provenienti dalla Provincia di Foggia. Allo stesso modo, per i detrattori di Romani, l’avvocato sipontino sarebbe stato prima favorevole ad una propria candidatura per Fratelli d’Italia, per poi decidere di virare sul partito dell’ex ministro dell’Interno.

In rete, sui social, è girato negli ultimi giorni un documento, inviato anche a StatoQuotidiano, dove si mette in evidenza l’operato di Novelli relativamente alle attività della Lega in Provincia di Foggia. “Autori di incontri tra le parti sociali e il Ministero del’Agricoltura fino al raggiungimento e all’ottenimento di grandi provvedimenti – si legge nel documento inoltrato a StatoQuotidiano, ma senza firma – tra i quali: il fermo pesca, la CISOA, pesca del rossetto, sperimentazione della pesca del bianchetto, riconoscimento della pesca come lavoro usurante“. Le parole positive su Novelli, nel documento anonimo, fanno anche riferimento ai banchetti e alle manifestazioni relative alla conoscenza del degrado del ghetto di Rignano e alla situazione criminalità a Borgo Mezzanone, che a livello di giurisdizione territoriale appartiene al Comune di Manfredonia.

Per Cristiano Romani da evidenziare un passato in AN, in seguito il passaggio – come numerosi referenti politici di Manfredonia – nel Popolo della Libertà prima e in Forza Italia dopo (stesso partito dell’avvocato di Manfredonia Giandiego Gatta, attuale vice presidente del consigliere regionale pugliese, in merito al quale si era parlato più volte in passato di un suo passaggio, ora non avvenuto, nel partito di Salvini). Romani è stato segretario cittadino di AN, primo dei non eletti in AN scontro Campo Foglia primo dei non eletti alle provinciali 2008, dove contribuì alla vittoria del presidente Pepe. Infine: candidato sindaco con il 18 % delle preferenze, nella tornata amministrativa che terminò con il Riccardi bis, nel 2015, con 5.600 voti di preferenze, 1800 disgiunti, per l’avvocato sipontino, ora in lizza con Novelli per rappresentare la Lega alle prossime regionali pugliesi.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it