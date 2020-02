“Drug Market” tra Campobasso e San Severo: 4 condanne

Termoli, 17 febbraio 2020. Operazione ““: “4 condanne stabilite stamani con pene che vanno dagli 8 anni e 6 mesi”. Lo riporta Il Quotidiano del Molise . Si fa riferimento all’operazione antidroga del primo 2019, svoltasi tra Campobasso, San Severo (FG) e Caserta, con la quale i militari delladato esecuzione a(tre in carcere e sette ai domiciliari),italiano di anni 27 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di circaed effettuato(tra Campobasso, San Severo e Caserta), emesse dal GIP del Tribunale del capoluogo su richiesta delladella locale Procura della Repubblica, a carico di 11 soggetti ritenuti responsabili delL’attività di indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Campobasso e coordinata dalla Procura della Repubblica, aveva permesso di riscontrare un diffuso fenomeno disupportato da uncomposto principalmente dagli esponenti dilocali che, avvalendosi di numerosi soggetti “affiliati” e di parenti e amici, hanno smerciato la predetta sostanza stupefacente, con un sistema ben collaudato, in tutta la città di Campobasso.

Elemento dopo elemento, i Carabinieri riuscirono a ricostruire i rapporti delle due famiglie principali dell’organizzazione identificandone i singoli componenti ed i compiti che ognuno di essi svolgeva, da coloro che, in qualità di ideatori dell’organizzazione – strutturata in maniera verticistica e saldamente radicata nel territorio – fornivano il denaro necessario all’acquisto della droga, a coloro che si occupavano del taglio e confezionamento dello stupefacente da vendere, a coloro che procacciavano i clienti, fino ad individuare anche i rifornitori i quali, con frequenti viaggi trasportavano la cocaina da San Severo (FG) e Caserta e la consegnavano a domicilio direttamente nella base logistica sita in Campobasso.

LE CONDANNE

Stamani, 17 febbraio 2020, come riporta Il Quotidiano del Molise, “sei le posizioni dinanzi al giudice: per quattro (rappresentati in giudizio dai legali Carmine Verde, Alessio Verde – nella foto in basso insieme al legale Silvio Tolesino – ed Elena Verde) che avevano le posizioni più delicate l’associazione è stata riqualificata “di piccolo spaccio” ed anche l’attività di spaccio è stata considerata di “lieve entità”. In virtù di ciò le condanne per le quattro persone vanno (F.D. le iniziali) a 6 anni (G.D.V. le iniziali): 6 anni e 1 mese (E.D.V. le iniziali) e 6 anni e 8 mesi (C.D.V. le iniziali) le altre due condanne (il pubblico ministero chiese condanne anche fino ai 14 anni reclusione). Per altre due persone, pure coinvolte nel blitz e difese dall’avvocato Silvio Tolesino le condanne sono di 3 anni e 2 mesi e 1 anno e 4 mesi. Per tutte le persone che si sono presentate stamane dinanzi al giudice il rito è stato quello abbreviato. I legali adesso attenderanno le motivazioni (che saranno rese note tra 60 giorni) e poi sulla scorta di queste ultime presenteranno ricorso dinanzi alla Corte d’Appello“.

https://quotidianomolise.com/drug-market-condanne-da-8-a-6-anni-per-la-cupola-dello-spaccio/